Los Hermanos Rosario se suman a Merengueros El Festival en Santo Domingo

Los Hermanos Rosario se incorporan a la cartelera de Merengueros El Festival, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en Santo Domingo. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES DEL FESTIVAL )

La orquesta Los Hermanos Rosario se suma a la cartelera de Merengueros El Festival, que celebrará su primera edición del 13 al 15 de noviembre en el parque Eugenio María de Hostos, con entrada gratuita.

La agrupación, reconocida por su trayectoria y su repertorio de éxitos, compartirá escenario con destacados intérpretes del merengue durante las tres jornadas del evento, organizado en el marco de las celebraciones del Día Nacional del Merengue.

Artistas participantes

La cartelera incluye a Wilfrido Vargas, Toño Rosario, Fernando Villalona, Miriam Cruz, Pochy Familia, Jandy Ventura y El Legado, Kinito Méndez, El Jeffrey, Checho Rosario, Dioni Fernández y El Equipo, Los Kenton y el Conjunto Quisqueya.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/los-hermanos-rosario-2-48e41a75.jpg La popular orquesta Los Hermanos Rosario llevará su repertorio de éxitos al parque Eugenio María de Hostos, en un concierto de acceso gratuito. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES DEL FESTIVAL.)

También participarán Raquel Arias, Krisppy, Tulile, Omega, Ebenezer Guerra, Los Hijos de Rubby Pérez (Zulinka y Miguel), Oro Sólido, Silvio Mora, El Cata, Mala Fe, Aramis Camilo, Sin Fronteras, Tierra Seca, Tito Swing, Amarfis, Los Villalona, Rusbelt, El Grupaso y Carlos Alfredo Fatule.

La coordinación artística estará a cargo de Nelson Muñoz y Saiduby Baralt, mientras que la animación corresponderá a Brenda Sánchez, Michael Miguel, Octavio Flores (El Chamo), Jessica Campos y Delisa Francisco.

La producción general es de Alberto Cruz Management . Los conciertos comenzarán cada noche a las 8:00 pm.

. Los comenzarán cada noche a las Alberto Cruz, productor general, explicó que el festival busca recuperar espacios de encuentro alrededor del merengue y reunir a artistas de distintas generaciones, con la intención de convertirlo en una celebración permanente.