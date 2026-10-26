Muere a los 25 años Darlyn Fernández, integrante del grupo típico Nexo, tras una presentación

Muere a los 25 años Darlyn Fernández. En esta imagen de archivo vemos al músico posando. ( TOMADA DE INSTAGRAM / @NEXOMUZIC )

El músico dominicano Darlyn Fernández, integrante de la agrupación de merengue típico Nexo Muzic, falleció este domingo a los 25 años, informó el grupo a través de sus redes sociales.

Según la publicación, el deceso ocurrió después de una presentación en Miramar, Florida, mientras los integrantes de la agrupación se trasladaban hacia Orlando, en el mismo estado estadounidense.

En un mensaje de despedida, sus compañeros expresaron su pesar por la pérdida y destacaron su personalidad y compromiso con la música.

"Él era un ser humano excepcional, siempre alegre y positivo, y más cuando se trataba de su música y trabajo", expresó la agrupación.

Fernández, oriundo de San José de las Matas, provincia Santiago, se desempeñaba como acordeonista y formaba parte de la nueva generación de músicos del merengue típico dominicano.

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En 2023, estableció un acuerdo de representación internacional con el empresario artístico Luis Henríquez, con el propósito de impulsar su carrera y ampliar su presencia en República Dominicana y Estados Unidos.

En aquella ocasión, Henríquez resaltó sus condiciones musicales y el potencial del joven artista para continuar desarrollándose dentro del género.

Hasta el momento, la información compartida por la agrupación no especifica la causa de su fallecimiento.