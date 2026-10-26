Los reconocidos artistas dominicanos Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón han unido formalmente sus talentos en una colaboración musical única con el lanzamiento del videoclip oficial de "La receta perfecta".

La pieza audiovisual ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube y principales plataformas digitales. El sencillo es una bachata romántica de la autoría del propio Frank Ceara y forma parte de su más reciente producción discográfica titulada "El saborcito de tu amor".

El tema combina letras cargadas de romanticismo y dulzura, logrando plasmar a través de la música la complicidad, la pasión y la esencia del amor puro. La excelencia musical de esta producción está respaldada por un equipo de primer nivel en la industria discográfica del país: "La Receta Perfecta" destaca por la armoniosa combinación de la voz melódica de Ceara junto a la emblemática y potente interpretación de Adalgisa Pantaleón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/imagen-e0db73f5.jpg Los artistas dominicanos Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón presentan el videoclip de La receta perfecta, tema incluido en el álbum El saborcito de tu amor. (CEDIDA POR LOS ARTISTAS)

Detalles de la producción

Con versos que evocan el enamoramiento cotidiano y la magia de los detalles, esta propuesta musical aspira a convertirse en un nuevo clásico dentro del catálogo de la música romántica y la bachata dominicana contemporánea.

El material audiovisual ya puede disfrutarse a través del canal oficial de YouTube de Frank Ceara y en las tiendas de música digital como Spotify y Apple Music.

Ficha técnica

Composición: Frank Ceara. Producción musical: A cargo del maestro Pengbian Sang , garantizando arreglos de la más alta calidad y fidelidad al género.

A cargo del maestro , garantizando arreglos de la más alta calidad y fidelidad al género. Direccion Audiovisual: El videoclip fue realizado por Juan Gómez Films, ofreciendo una propuesta visual que complementa la calidez interpretativa de ambos artistas. Distribución: Bajo el sello Música Por Un Tubo y distribuido internacionalmente por La Oreja Media Group, Inc.