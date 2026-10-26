Zavier Fernández presenta "El que madruga" junto a Dahian "El Apechao" y Lennox

Imágenes de archivo que muestran a Zavier Fernández, Dahian El Apechao y Lennox, protagonistas del tema "El que madruga", una colaboración musical a ritmo de merengue. ( SUMINISTRADA POR EQUIPO DE ZAVIER FERNÁNDEZ )

El artista Zavier Fernández, conocido como "El Nuevo Feeling", lanzó el tema "El que madruga", una propuesta musical a ritmo de merengue en colaboración con Dahian El Apechao y Lennox.

La canción, compuesta por Juan Daniel Cruz, incorpora expresiones populares y frases cotidianas de la cultura dominicana, combinadas con elementos del merengue tradicional y sonidos urbanos.

El arreglo musical estuvo a cargo de Dahian El Apechao, quien integró los componentes característicos del género con recursos contemporáneos.

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La participación de Lennox aporta la vertiente urbana, mientras Fernández asume la interpretación principal.

Con este lanzamiento, los artistas presentan una propuesta que busca conectar el merengue con nuevas sonoridades, manteniendo referencias a la identidad cultural dominicana.