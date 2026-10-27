De Prince a Shakira y Bad Bunny: 10 espectáculos que marcaron la historia del Super Bowl

Artistas que han sido parte del espectáculos que marcaron la historia del Super Bowl. ( CNN COLLAGE )

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha evolucionado hasta convertirse en uno de los escenarios más reconocidos de la industria musical. A lo largo de los años, artistas de distintos géneros han protagonizado actuaciones que combinan música en directo, coreografías y grandes producciones audiovisuales.

Entre las presentaciones más recordadas figura la de Prince en 2007, cuando interpretó «Purple Rain» bajo la lluvia en Miami. Un año antes de ese espectáculo, en 2002, U2 rindió homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre durante una actuación cargada de simbolismo.

Otro momento decisivo llegó en 1993 con Michael Jackson, cuya presentación contribuyó a transformar el formato y elevar las expectativas sobre el espectáculo. Décadas después, el hip-hop ocupó un lugar central con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar en 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/las-15-mejores-presentaciones-del-medio-tiempo-del-super-bowl-58b5e8d7.jpg Imagende algunos de los espectáculos que marcaron la historia del Super Bowl. (ROLLINGSTONE)

La lista también incluye a Beyoncé, quien reunió a Destiny's Child en 2013; Lady Gaga, con su entrada desde lo alto del estadio en 2017; y Madonna, que encabezó el espectáculo en 2012 junto a varios artistas invitados.

La música latina también ha tenido una presencia destacada. En 2020, Shakira y Jennifer Lopez compartieron escenario con Bad Bunny y J Balvin en una presentación que combinó ritmos urbanos, baile y referencias culturales latinoamericanas.

Por su parte, Bruce Springsteen & The E Street Band llevaron el rock al medio tiempo en 2009 con un repertorio marcado por la interacción con el público.

La selección se completa con Bad Bunny, incluido por su actuación de 2026, que debe documentarse con fuentes verificables antes de detallar sus momentos específicos.

Un show consolidado

El medio tiempo se ha consolidado como una vitrina para la música y el entretenimiento, capaz de ampliar la audiencia de los artistas y generar repercusiones en la reproducción de sus canciones y el consumo de sus catálogos.

Los 10 mejores espectáculos de medio tiempo del Super Bowl

Los 10 mejores espectáculos de medio tiempo del Super Bowl

Una selección de presentaciones que han marcado la historia del espectáculo musical de la final de la NFL.

Puesto Artista(s) / Año ¿Por qué destaca? 1 Prince (2007) Interpretó «Purple Rain» bajo la lluvia en Miami, en una de las actuaciones más recordadas del evento. 2 U2 (2002) Rindió homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre con una presentación cargada de simbolismo. 3 Michael Jackson (1993) Transformó el formato del medio tiempo con una producción que elevó las expectativas de futuras presentaciones. 4 Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (2022) Reunió a figuras del hip-hop en una presentación que dio protagonismo al género en el escenario del Super Bowl. 5 Beyoncé (2013) Destacó por sus coreografías, su interpretación vocal y la reunión con sus compañeras de Destiny\'s Child. 6 Lady Gaga (2017) Comenzó desde lo alto del estadio y presentó un repertorio acompañado de coreografías y efectos escénicos. 7 Madonna (2012) Presentó una puesta en escena inspirada en la estética romana, junto a invitados como LMFAO, Nicki Minaj y M.I.A. 8 Shakira y Jennifer Lopez (2020) Combinaron música latina, baile y referencias culturales, con la participación de Bad Bunny y J Balvin. 9 Bruce Springsteen & The E Street Band (2009) Llevaron el rock al escenario con un repertorio enérgico y una fuerte interacción con el público. 10 Bad Bunny (2026) Incluido en la selección por su propuesta vinculada a la música puertorriqueña y la identidad caribeña. Los detalles de la actuación deben verificarse antes de su publicación.

Nota: esta lista es una selección editorial y no representa un ranking oficial de la NFL, Rolling Stone o Billboard.