Alejandra Espinoza conducirá los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco

Alejandra Espinoza en una imagen reciente posando tras anunciarse que será conductora de los Premios Heat 2026. ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE LOS HEAT EN RD )

Alejandra Espinoza será la conductora principal de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, una gala que se celebrará el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en alianza con el Gobierno de Jalisco y con transmisión en vivo a través de LosHeat.tv.

La presentadora compartirá escenario con Karime Pindter, Caroline Aquino y Marko en una ceremonia que busca celebrar la música latina con el sello cultural de Jalisco.

Con una amplia trayectoria en televisión, Espinoza se convirtió en 2007 en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, concurso al que regresó años después como conductora. También ha estado al frente de Premios Juventud, Premio Lo Nuestro, los Latin American Music Awards y la transmisión en español de los MTV Video Music Awards.

En 2026, su trabajo como presentadora de Concierto de Campeones y Viva México Fiesta Mexicana fue reconocido con premios Telly, mientras que su participación en el reality ¿Apostarías por mí? le valió una nominación a los Premios PRODU.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/img8508-69ec1228.jpg La presentadora de televisiónAlejandra Espinoza será conductora de los Premios HEAT estilo Jalisco. (SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE LOS PREMIOS HEAT EN RD)

"Estoy muy feliz de unirme por primera vez a los Premios HEAT. Soy una apasionada de la música y me emociona formar parte de unos premios tan divertidos, con un ADN diferente y una energía muy especial", expresó Espinoza, quien también destacó la oportunidad de vivir esta experiencia en su país y compartirla con otros talentos.

Por su parte, Diana Montes, CEO de los HEAT Latin Music Awards, resaltó la experiencia de la presentadora y su capacidad para conectar con el público.

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La ceremonia marcará el cierre de la Semana HEAT, programada del 31 de octubre al 5 de noviembre, con actividades entre Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco.