Agner Marte encabeza la producción de un multitudinario evento de fe en Costa Rica

El productor santiaguero Agner Marte asumió la producción general de la Cruzada Nacional de Esperanza por Costa Rica. ( CEDIDA POR AGNER MARTE )

El Estadio Nacional de Costa Rica fue escenario de la Cruzada Nacional de Esperanza por Costa Rica, un encuentro de fe y adoración que congregó a más de 60 mil personas, según reportes de la prensa local.

La actividad reunió a asistentes de distintas provincias y contó con las presentaciones del dúo Tercer Cielo, la cantante Averly Morillo y la participación del pastor nigeriano Enoch Adeboye, líder principal del movimiento cristiano RCCG.

La producción general del evento estuvo a cargo del dominicano Agner Marte, quien asumió el reto de coordinar el proyecto tras varios meses de planificación y trabajo conjunto con ministerios cristianos locales.

La organización fue liderada por Dominion Chapel Houston, sede estadounidense del ministerio, bajo la dirección de los pastores Bayo y Toun Fadugba, en colaboración con los pastores hispanos Alvin y Neimerys de la Cruz.

Por recomendación del pastor Alvin, Marte fue contratado para encabezar la producción y aportar su experiencia en la planificación y ejecución de eventos de gran formato.

Desde su incorporación, el productor dominicano impulsó cambios en áreas clave como la estrategia de marketing, la logística y la programación. Estas iniciativas contribuyeron a fortalecer la confianza de una parte importante del liderazgo cristiano costarricense, que inicialmente mantenía reservas sobre la realización de la cruzada.

Experiencia dominicana en escenarios internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-95129-am-73749fff.jpeg Agner Marte asumió el reto de coordinar la Cruzada Nacional de Esperanza por Costa Rica. (CEDIDA POR AGNER MARTE)

Oriundo de Santiago de los Caballeros, Agner Marte cuenta con una trayectoria en la producción audiovisual y ejecutiva de proyectos vinculados a reconocidos exponentes de la música cristiana, entre ellos Barak, Tercer Cielo, Oasis Ministry, Monte Santo, Grupo Grace y Averly Morillo.

Su experiencia en la industria le ha permitido participar en producciones de alcance internacional y consolidar su presencia entre los profesionales dominicanos del sector.

Su trabajo en Costa Rica contribuyó al desarrollo de un evento que, por su convocatoria, se posicionó como uno de los encuentros cristianos de mayor magnitud registrados en el país durante los últimos diez años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-95129-am-1-d4c8c243.jpeg Agner Marte durante la Cruzada Nacional de Esperanza por Costa Rica. (CEDIDA POR AGNER MARTE)

La cruzada también se caracterizó por su carácter multicultural. El equipo de trabajo estuvo integrado por profesionales de al menos cuatro países: Costa Rica, Nigeria, Estados Unidos y República Dominicana, una colaboración que permitió reunir distintas experiencias y capacidades en torno a la organización.

Como parte de la delegación dominicana, Marte trabajó junto a Juan Carlos Reyes, Charlie Jorge, Jeffrey Brens, Junior Quiñonez, Robert Lora y Milagros Méndez. Por parte de Costa Rica, el equipo contó con la participación estratégica de Ray Corea, Jonathan Villarreal, Mauricio Cortés y Allan Sibaja.

Nuevos proyectos musicales

Además de su participación en grandes encuentros, Agner Marte continúa desarrollando proyectos musicales de alcance internacional. Actualmente, trabaja junto a SkyMusic en la gira de Martha Candela, cantante dominicana de música cristiana que ha ganado popularidad por una propuesta que fusiona el merengue urbano y el mambo cristiano con letras inspiradas en la fe.

Su participación en la Cruzada Nacional de Esperanza por Costa Rica se suma así a una trayectoria centrada en la producción de eventos y espectáculos musicales, con presencia en proyectos que conectan a artistas, ministerios y audiencias de diferentes países.