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"Más Allá del Humo" llega a los cines dominicanos con una mirada a la tradición tabacalera

Dirigida por la cineasta Mariel Aponte y producida por Sterlyn Ramírez, fundadora de Selene Films, la película sigue las experiencias de Wander, Nirka y Tony

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    "Más Allá del Humo" llega a los cines dominicanos con una mirada a la tradición tabacalera
    Tony Gómez, Nirka Reyes, Litto Gómez, Sterlyn Ramírez, Zumaya Cordero, Mariel Aponte, Leo Cruz (Wander), durante el estreno del documental "Más Allá del Humo". (SUMNISTRADA POR EL EQUIPO DEL DOCUMENTAL)

    El documental dominicano Más Allá del Humo celebró su gala premier y ya está disponible en todos los cines del país, de la mano de Selene Films, con una propuesta que explora las historias humanas detrás de la elaboración del cigarro y su vínculo con la identidad cultural dominicana.

    Dirigida por la cineasta Mariel Aponte y producida por Sterlyn Ramírez, fundadora de Selene Films, la película sigue las experiencias de Wander, Nirka y Tony, tres personas que enfrentan el desafío de heredar una tradición y encontrar su propio camino dentro de ella.

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    Con una duración de 71 minutos y diálogos en español e inglés, la producción aborda temas como la herencia familiar, el sentido de pertenencia y la transformación de las costumbres a través de las generaciones.

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    Infografía
    La cineasta Mariel Aponte, directora de Más allá del humo. (SUMNISTRADA)

    "Más Allá del Humo nació como una exploración de la tradición, pero terminó convirtiéndose en una historia sobre las familias que la cultivan, la heredan y la transforman", expresó Aponte, al destacar el componente humano que sostiene el relato.

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    Infografía
    Sterlyn Ramírez y Zumaya Cordero durante el estreno de Más allá del humo. (SUMNISTRADA POR EQUIPO DEL DOCUMENTAL)

    Más

    • La película invita al público a reflexionar sobre cómo preservar las tradiciones sin renunciar a la evolución personal y colectiva, poniendo en perspectiva el valor de las comunidades y de quienes mantienen vivo este legado.
    • El documental llega a las salas de cine con el respaldo de Grupo Linda, Aeropuerto Internacional del Cibao, De los Reyes Cigars, La Flor Dominicana, ITABO, Hospital Metropolitano de Santiago, Hyatt Centric y Caribbean Films Distribution.
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