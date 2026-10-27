"Más Allá del Humo" llega a los cines dominicanos con una mirada a la tradición tabacalera
Dirigida por la cineasta Mariel Aponte y producida por Sterlyn Ramírez, fundadora de Selene Films, la película sigue las experiencias de Wander, Nirka y Tony
El documental dominicano Más Allá del Humo celebró su gala premier y ya está disponible en todos los cines del país, de la mano de Selene Films, con una propuesta que explora las historias humanas detrás de la elaboración del cigarro y su vínculo con la identidad cultural dominicana.
Dirigida por la cineasta Mariel Aponte y producida por Sterlyn Ramírez, fundadora de Selene Films, la película sigue las experiencias de Wander, Nirka y Tony, tres personas que enfrentan el desafío de heredar una tradición y encontrar su propio camino dentro de ella.
Con una duración de 71 minutos y diálogos en español e inglés, la producción aborda temas como la herencia familiar, el sentido de pertenencia y la transformación de las costumbres a través de las generaciones.
"Más Allá del Humo nació como una exploración de la tradición, pero terminó convirtiéndose en una historia sobre las familias que la cultivan, la heredan y la transforman", expresó Aponte, al destacar el componente humano que sostiene el relato.
Más
- La película invita al público a reflexionar sobre cómo preservar las tradiciones sin renunciar a la evolución personal y colectiva, poniendo en perspectiva el valor de las comunidades y de quienes mantienen vivo este legado.
- El documental llega a las salas de cine con el respaldo de Grupo Linda, Aeropuerto Internacional del Cibao, De los Reyes Cigars, La Flor Dominicana, ITABO, Hospital Metropolitano de Santiago, Hyatt Centric y Caribbean Films Distribution.