Estos son los artistas que se presentarán en Isle of Light 2027

Milo J, Julieta Venegas y Latin Mafia, son algunos de los artistas que han sido anunciados para el Isle of Light 2027. ( SUMINISTRADA POR ISLE OF LIGHT 2027 )

El festival Isle of Light celebrará su undécima edición el sábado 6 de marzo de 2027 en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Souci, Santo Domingo, con una programación que reúne artistas internacionales y dominicanos de distintos géneros musicales.

Entre los nombres anunciados figuran Latin Mafia, el argentino Milo J y la cantautora mexicana Julieta Venegas.

La cartelera también incluye a la banda estadounidense 311, el grupo irlandés Kneecap, la chilena Akriila y los mexicanos Little Jesus y Midnight Generation, además de Cannons y Drama.

Uno de los momentos destacados será el regreso de la banda dominicana Bocatabú, que volverá a reunirse después de diez años.

La representación local también contará con el DJ y productor Brian Cid, la cantautora Lena Dardelet, Folies y La Goloteka, propuesta musical vinculada a Letón Pé.

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La organización informó que el festival tendrá más de 18 presentaciones y que anunciará nuevos artistas en los próximos meses, incluidos los ganadores del concurso El Spotlight, de Radio Bizarro.

Además de los conciertos, Isle of Light contará con tres escenarios, áreas gastronómicas, un mercado artesanal e instalaciones artísticas e interactivas. También regresará Nomad Station, un espacio móvil dedicado a experiencias audiovisuales inmersivas.

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Los detalles de la programación y las novedades del evento están disponibles en el portal y en las redes sociales del festival.