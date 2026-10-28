Casa de Teatro acoge el debut de Olga Cerpa y Mestisay en República Dominicana

Olga Cerpa y la agrupación Mestisay debutarán en República Dominicana el 13 de noviembre, con un concierto en Casa de Teatro. ( CEDIDA POR LOS ORGNIZADORES )

La cantante Olga Cerpa y la agrupación Mestisay se presentarán por primera vez en República Dominicana el próximo viernes 13 de noviembre, en Casa de Teatro, con un concierto que reunirá canciones de autor, boleros y música tradicional de las Islas Canarias.

Concierto en Casa de Teatro

La presentación, organizada por la productora mexicana Tomeguín Producciones, busca celebrar los vínculos históricos y culturales entre Canarias y América Latina a través de la música.

Cerpa y Mestisay cuentan con una trayectoria internacional que les ha valido dos nominaciones a los Latin Grammy, gracias a una propuesta musical que combina las raíces del archipiélago canario con influencias latinoamericanas.

Su repertorio incorpora elementos de la canción de autor, el bolero y las músicas de raíz, con composiciones que reflejan los intercambios culturales entre ambos lados del Atlántico.

Intercambio cultural

El concierto permitirá al público dominicano conocer una propuesta artística que conserva la identidad musical de Canarias y, al mismo tiempo, incorpora sonidos y tradiciones de otras regiones.

una propuesta artística que conserva la identidad musical de Canarias y, al mismo tiempo, incorpora sonidos y tradiciones de otras regiones. La presentación en Casa de Teatro forma parte de ese intercambio cultural que históricamente ha vinculado a las Islas Canarias con el Caribe y América Latina.