Casa de Teatro acoge el debut de Olga Cerpa y Mestisay en República Dominicana
El concierto se llevará a cabo el 13 de noviembre en, ofreciendo una mezcla de música tradicional y boleros
La cantante Olga Cerpa y la agrupación Mestisay se presentarán por primera vez en República Dominicana el próximo viernes 13 de noviembre, en Casa de Teatro, con un concierto que reunirá canciones de autor, boleros y música tradicional de las Islas Canarias.
Concierto en Casa de Teatro
La presentación, organizada por la productora mexicana Tomeguín Producciones, busca celebrar los vínculos históricos y culturales entre Canarias y América Latina a través de la música.
Cerpa y Mestisay cuentan con una trayectoria internacional que les ha valido dos nominaciones a los Latin Grammy, gracias a una propuesta musical que combina las raíces del archipiélago canario con influencias latinoamericanas.
Su repertorio incorpora elementos de la canción de autor, el bolero y las músicas de raíz, con composiciones que reflejan los intercambios culturales entre ambos lados del Atlántico.
Intercambio cultural
- El concierto permitirá al público dominicano conocer una propuesta artística que conserva la identidad musical de Canarias y, al mismo tiempo, incorpora sonidos y tradiciones de otras regiones.
- La presentación en Casa de Teatro forma parte de ese intercambio cultural que históricamente ha vinculado a las Islas Canarias con el Caribe y América Latina.