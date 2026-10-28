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Olga Cerpa Mestisay concierto
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Casa de Teatro acoge el debut de Olga Cerpa y Mestisay en República Dominicana

El concierto se llevará a cabo el 13 de noviembre en, ofreciendo una mezcla de música tradicional y boleros

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    Casa de Teatro acoge el debut de Olga Cerpa y Mestisay en República Dominicana
    Olga Cerpa y la agrupación Mestisay debutarán en República Dominicana el 13 de noviembre, con un concierto en Casa de Teatro. (CEDIDA POR LOS ORGNIZADORES)

    La cantante Olga Cerpa y la agrupación Mestisay se presentarán por primera vez en República Dominicana el próximo viernes 13 de noviembre, en Casa de Teatro, con un concierto que reunirá canciones de autor, boleros y música tradicional de las Islas Canarias.

    Concierto en Casa de Teatro

    La presentación, organizada por la productora mexicana Tomeguín Producciones, busca celebrar los vínculos históricos y culturales entre Canarias y América Latina a través de la música.

    Cerpa y Mestisay cuentan con una trayectoria internacional que les ha valido dos nominaciones a los Latin Grammy, gracias a una propuesta musical que combina las raíces del archipiélago canario con influencias latinoamericanas.

    Su repertorio incorpora elementos de la canción de autor, el bolero y las músicas de raíz, con composiciones que reflejan los intercambios culturales entre ambos lados del Atlántico.

    Intercambio cultural

    • El concierto permitirá al público dominicano conocer una propuesta artística que conserva la identidad musical de Canarias y, al mismo tiempo, incorpora sonidos y tradiciones de otras regiones.
    • La presentación en Casa de Teatro forma parte de ese intercambio cultural que históricamente ha vinculado a las Islas Canarias con el Caribe y América Latina.
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