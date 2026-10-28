Egidio Cuadrado trabajó 30 años con Carlos Vives y murió sin pensión, según su hija

Fotografía de Egidio Cuadrado y Carlos Vives (I) durante un concierto en el estadio Atanasio Girardot en Medellín en 2015. ( EFE )

La familia del reconocido acordeonero colombiano Egidio Cuadrado enfrenta dificultades económicas tras su fallecimiento el 21 de octubre de 2024, a los 71 años. Su hija, Katherine Arias, reveló que el artista no contaba con una pensión de jubilación, pese a sus más de tres décadas de trayectoria musical junto al cantante Carlos Vives.

Según Arias, su padre firmó acuerdos contractuales sin la asesoría adecuada, debido a las necesidades económicas que atravesaba, lo que habría afectado sus derechos prestacionales y beneficios acumulados durante su carrera.

La situación se agravó por los gastos derivados de sus problemas de salud, que consumieron gran parte de los ahorros familiares. Además, las regalías correspondientes a algunas de sus producciones musicales continúan sujetas a trámites administrativos en Estados Unidos.

Ante este panorama, la familia decidió subastar uno de los emblemáticos acordeones del artista para ayudar a sostener a su viuda. Katherine aclaró que la iniciativa no busca beneficiar económicamente a los hijos ni comercializar la memoria del músico, sino garantizar el bienestar de su madre.

"Solamente pensamos que la fama equivale a abundancia, pero Egidio Cuadrado fue ante todo un obrero del folclor", expresó su hija al explicar la realidad económica que enfrentan.

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Cuadrado, nacido en Villanueva , La Guajira, fue coronado Rey Vallenato en 1985 y alcanzó reconocimiento internacional tras unirse a Carlos Vives en el proyecto musical Escalona, en 1991.

, La Guajira, fue coronado en 1985 y alcanzó reconocimiento internacional tras unirse a en el proyecto musical Escalona, en 1991. Su legado incluye álbumes emblemáticos como Clásicos de la provincia y La tierra del olvido, además de importantes reconocimientos, entre ellos el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2021.

La familia también espera concretar la publicación de El don que Dios me dio, un proyecto discográfico inédito que reúne más de diez canciones interpretadas por el maestro antes de su fallecimiento.