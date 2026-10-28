Luis Enrique pospone su concierto en Bogotá por lesión lumbar

El salsero nicaragüense Luis Enrique anunció que está bajo tratamiento médico por una lesión lumbar que le obligó a posponer su concierto en Bogotá. ( AFICHE PROMOCIONAL TOMADO DEL INSTAGRAM DEL ARTISTA. )

El salsero nicaragüense Luis Enrique anunció que se vio obligado a posponer el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes 30 de octubre en Bogotá, Colombia, debido a una lesión lumbar que le provoca fuertes dolores y le impide desarrollar sus actividades habituales.

El intérprete de "Yo no sé mañana", quien se encuentra de gira con su espectáculo "Hoy y siempre tour", explicó mediante un video publicado en Instagram que está bajo tratamiento médico para reducir la inflamación que presenta en la espalda.

"Debido a una lesión en el área lumbar, en mi espalda, de la inflamación que estoy llevando en este momento, dichosamente ya con cuidados médicos y con medicamentos para lograr bajar esa inflamación, es que hemos visto obligados a posponer", expresó el artista.

Luis Enrique manifestó su tristeza por tener que modificar sus planes, especialmente por los seguidores que habían comprado entradas y boletos aéreos para asistir a la presentación.

"No ha sido algo leve, ni mucho menos, menos importante para nosotros tomar esta decisión. Ha sido bastante difícil y complejo y no soy un artista que se caracteriza por cancelar sin tener una razón importante como lo es ésta", afirmó.

El dolor le impide permanecer de pie

El cantante explicó que la lesión le provoca molestias que dificultan permanecer de pie, sentarse y viajar, condiciones que hacen imposible cumplir con las exigencias físicas de su espectáculo.

"Yo he hecho shows con fiebre, con gripe, de todas maneras he llevado los shows a cabo y he cumplido como siempre. Pero esta vez es muy difícil cuando no existe posibilidad de estar de pie, mucho menos sentado y mucho menos viajar", manifestó.

También aseguró que, de no ser por la intensidad del dolor y la necesidad de utilizar analgésicos, habría viajado a Colombia para cumplir con su compromiso.

El artista agradeció las muestras de solidaridad y los mensajes de apoyo que ha recibido a través de Instagram y Facebook, al tiempo que expresó su confianza en recuperarse durante los próximos días.

"Ya estamos en camino a recuperarnos y si Dios lo permite, en unos días podré estar de nuevo haciendo lo que más amo que es mi música para ustedes", señaló.

Nueva fecha para Bogotá

El concierto fue reprogramado para el 29 de enero de 2027, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, el mismo escenario donde estaba prevista la actuación original.

"Mi gente de Bogotá, me da mucha tristeza tener que cambiar nuestra fecha, porque tenía muchas ganas de encontrarme con ustedes. Pero ya tenemos nueva cita: 29 de enero en el Teatro Colsubsidio", escribió en sus redes sociales.

El salsero confía en que podrá reencontrarse con su público colombiano una vez superada la lesión.

Una trayectoria de éxitos

Con más de tres décadas de carrera, Luis Enrique es una de las principales figuras de la salsa contemporánea. Conocido como "El Príncipe de la Salsa", ha obtenido cuatro Latin Grammy y un Grammy estadounidense, además de otros reconocimientos internacionales.

Entre sus mayores éxitos figura "Yo no sé mañana", canción incluida en el álbum "Ciclos", producido por Sergio George y publicado en 2009.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Gloria Estefan, Ricky Martin, Chayanne y Arturo Sandoval, y ha desarrollado una carrera que abarca la composición, la interpretación y la percusión.

Actualmente promociona su gira "Hoy y siempre tour", con la que tiene previsto continuar sus presentaciones tras recuperarse de la lesión.