Se revela la causa de muerte del músico típico Darlyn Fernández, integrante del grupo Nexo

La causa de muerte del músico típico Darlyn Fernández fue dada a conocer por su hermana en un programa radial. ( TOMADA DE INSTAGRAM DE @NEXOMUZIC )

El acordeonista y cantante de música típica Darlyn Fernández, integrante de la agrupación Nexo, falleció a causa de un infarto.

La información fue ofrecida por su hermana, Rosibel Fernández, durante una llamada telefónica con el equipo del espacio radial "Los hijos de Tuta", en la que relató los momentos previos al fallecimiento del joven artista, de 25 años.

Según explicó, Darlyn viajaba en una van junto a sus compañeros rumbo a Orlando, Florida, después de cumplir con una presentación musical. Durante el trayecto, pidió unos audífonos, se los colocó y cerró los ojos, aparentemente para descansar.

"Ellos me llamaron, que él se puso malo en la van que iban, él se puso sus audífonos, cerró los ojos, como que iba a dormir", contó su hermana, quien aseguró que posteriormente recibió la noticia por parte del hospital.

Había acudido al médico

Rosibel también reveló que, aproximadamente un mes antes de su muerte, el músico había acudido a un chequeo médico porque se sentía mal. En aquella ocasión, según su testimonio, le indicaron que sus molestias podían estar relacionadas con el estrés.

Por su parte, el locutor Carlos Simé, conocido como Dj Malo Kleim, relató que los compañeros de la agrupación se percataron de que algo no estaba bien cuando se detuvieron en una estación de combustible y encontraron al joven con el cuerpo contraído. De inmediato, contactaron a los servicios de emergencia, pero no lograron salvarle la vida.

Darlyn Fernández residía en Nueva York, cerca de su hermana, y se encontraba de gira por Florida cuando ocurrió el hecho. El artista había contraído matrimonio en enero de 2025.

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Tras su fallecimiento, sus familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos para trasladar sus restos a San José de las Matas, su pueblo natal, donde su esposa y su madre esperan darle el último adiós.