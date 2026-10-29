Farruko y los Heat Latin Music Awards entregarán donativos a dos instituciones infantiles de Jalisco

El rapero puertorriqueño Farruko y los Heat Latin Music Awards realizarán este miércoles 28 de octubre una jornada de apoyo a dos instituciones de Jalisco, México. ( SUMINISTRADA POR LOS HEAT )

El rapero puertorriqueño Farruko y los Heat Latin Music Awards realizarán este miércoles 28 de octubre una jornada de apoyo a dos instituciones de Jalisco, México, que trabajan con niñas, niños y jóvenes.

La iniciativa contempla la entrega de computadoras a Hogar Cabañas, con el propósito de contribuir a las herramientas educativas de sus beneficiarios, así como la donación de pañales y leche a Casa Hogar Sueños y Esperanzas, A.C., para apoyar la atención y alimentación de los más pequeños.

La actividad forma parte de la Semana Heat organizada en alianza con el Gobierno de Jalisco y la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, y busca extender el alcance de la programación más allá de los escenarios musicales mediante acciones dirigidas a comunidades e instituciones sociales.

La participación de Farruko se suma a otras iniciativas que el artista ha respaldado en favor de la juventud y la educación.

En 2023 encabezó el Farruko´s Youth Faithstival, un encuentro gratuito celebrado en Puerto Rico con mensajes centrados en la fe, la paz y la juventud. Asimismo, en agosto de 2025 participó en la iniciativa educativa Quiero Mi Escuela, donde conversó con estudiantes sobre la importancia de la educación, la disciplina y la confianza personal.

Con las donaciones previstas en Jalisco, el artista y la organización de los premios buscan contribuir a las necesidades educativas y de cuidado de las instituciones beneficiadas.

La jornada solidaria se desarrollará antes de la gala de los Heat Latin Music Awards al Estilo Jalisco, programada para el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

La ceremonia contará con la conducción de Alejandra Espinoza, Karime Pindter, Caroline Aquino y Marko, además de presentaciones musicales de Ha*Ash, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Jessi Uribe, Olga Tañón, Piso 21, Juan Fernando Velasco, Banda MS y Mar Solís, entre otros artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/0g8a6244cr3-e9a1e1ed.jpg Imagen suministrada por los Heat que muestra al artista boricua y los organizadores de los premios en un hogar de niños. ()

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El evento será transmitido en vivo a través de LosHeat.tv.

Las entregas a Hogar Cabañas y Casa Hogar Sueños y Esperanzas forman parte de las actividades previas a la premiación y ponen el foco en las necesidades de educación y cuidado de la infancia, como parte de la agenda social vinculada a la Semana Heat.

Leer más Alejandra Espinoza conducirá los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco