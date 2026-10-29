Gloria Trevi recibirá el reconocimiento Artista Oro en los Heat Latin Music Awards

Gloria Trevi es nombrada Artista Oro en los Heat Latin Music Awards. ( SUMINISTRADA POR LOS HEATRD )

La cantante y compositora mexicana Gloria Trevi será reconocida como Artista Oro en los Heat Latin Music Awards al Estilo Jalisco, distinción que recibirá durante la ceremonia prevista para el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México.

El evento, organizado en alianza con el Gobierno de Jalisco, contará con la participación de la intérprete, quien además de recibir el reconocimiento subirá al escenario para presentar parte de su repertorio.

La distinción destaca la trayectoria de Trevi en la música latina, una carrera que abarca varias décadas y que, según los datos difundidos por la organización, suma más de 30 millones de discos vendidos, 7,000 millones de reproducciones y numerosos álbumes que han alcanzado el primer lugar en las listas musicales.

Entre los hitos de su carrera figuran 55 funciones agotadas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y 14 en la Arena CDMX, cifras que la organización atribuye a su historial de presentaciones en ambos recintos.

Trevi continúa trabajando en nuevos proyectos. Actualmente prepara su decimoquinto álbum de estudio, previsto para principios de 2027, mientras desarrolla una etapa musical vinculada a su sello independiente, Great Talent Records.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/img8579-1dd40799.jpg Imagen de Gloria Trevi facilitada por los organizadores de los Heat. ()

En 2026, la artista presentó el Celebration Tour, con fechas en Latinoamérica, Centroamérica y España, además de un concierto de cumpleaños en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Entre sus lanzamientos recientes figuran "Pompas de Jabón", canción escrita por ella, e "Intensamente", una colaboración musical con sus hijos, Ángel y Armando Gómez.

La cantante también ha desarrollado iniciativas sociales relacionadas con la defensa de las mujeres que han sufrido violencia doméstica, el apoyo a la comunidad LGBTQ+ y la asistencia a niños sin hogar mediante la Fundación Ana Dalai, según la información difundida por su equipo.

Un reconocimiento a su trayectoria

Diana Montes, CEO de Heat Latin Music Awards, explicó que la distinción busca reconocer tanto el recorrido artístico de Trevi como los proyectos que mantiene en desarrollo.

"Una Artista Oro es una superestrella que escribió su propia historia en la música latina y la sigue escribiendo. Gloria acaba de lanzar una canción con sus hijos y prepara un disco nuevo, así que este globo Heat celebra todo lo que ha hecho y todo lo que viene", señaló Montes.

La gala de los Heat Latin Music Awards al Estilo Jalisco se celebrará el 5 de noviembre en Puerto Vallarta y será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv. La premiación reunirá a intérpretes de distintos géneros de la música latina en una ceremonia que forma parte de la agenda de entretenimiento de Jalisco.

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