"Junte de ídolos": Conjunto Quisqueya, Manny Manuel y Sergio Vargas en concierto

Sergio Vargas y el Conjunto Quisqueya compartirán escenario este sábado 31 de octubre en Hard Rock Café Santo Domingo, durante el espectáculo "Junte de ídolos". ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES. )

Conjunto Quisqueya, Manny Manuel y Sergio Vargas compartirán escenario este sábado 31 de octubre, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, ubicado en Blue Mall, durante el espectáculo Junte de ídolos.

La presentación, organizada por Valenzuela Productions, celebrará el 11 aniversario del programa Aquí está el merengue, que se transmite cada sábado por Rumba 98.5.

El productor artístico Amable Valenzuela, presidente de Valenzuela Productions, informó que el Conjunto Quisqueya se incorpora al espectáculo para aportar su repertorio de merengues navideños.

"Tener como atracción al Conjunto Quisqueya es un valor agregado para esta actividad, porque se trata de una banda reconocida por sus grandes éxitos y por ser una tradición en esta temporada navideña. Junto a Manny Manuel y Sergio Vargas vamos a tener lo mejor del merengue de República Dominicana y Puerto Rico", afirmó Valenzuela.

Los artistas interpretarán canciones que han marcado sus respectivas trayectorias, en una noche dedicada al merengue dominicano y puertorriqueño.

Repertorio de Sergio Vargas

Sergio Vargas estará acompañado por su orquesta, conocida como la "filarmónica de Villa Altagracia", con un repertorio que incluirá temas como "Si algún día la ves", "Dile", "La quiero a morir", "Cómo es posible", "Vete y dile", "Anoche hablamos del amor", "Mujeres, vámonos", "Las mujeres", "Bamboleo", "Llorando se fue", "La carta" y "Ni tú, ni yo", entre otros.

Éxitos de Manny Manuel

Por su parte, el merenguero puertorriqueño Manny Manuel interpretará canciones de su repertorio, entre ellas "Fiera callada", "Pero qué necesidad", "La chica de la escuela", "Rey de corazones", "Corazón partío", "Cómo duele", "Te amo", "Cosas de enamorados", "Y quién puede ser" y "Frente a frente".

La participación del Conjunto Quisqueya completará la cartelera musical con sus tradicionales merengues navideños.

Boletas disponibles

Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de Uepa Tickets y en los supermercados Jumbo y Nacional del país