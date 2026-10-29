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La UASD otorga Doctor Honoris Causa a Silvio Rodríguez, destacado cantautor cubano

La Embajada de Cuba en la República Dominicana anunció la distinción al laureado cantautor quien ha influido en generaciones con su música y poesía

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    La UASD otorga Doctor Honoris Causa a Silvio Rodríguez, destacado cantautor cubano
    El cantautor cubano Silvio Rodríguez es una de las figuras más representativas de la Nueva Trova y de la música latinoamericana. (AFP)

    La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), mediante una resolución del Claustro Menor, aprobó otorgar el título de Doctor Honoris Causa al cantautor cubano Silvio Rodríguez, una de las voces más representativas de la canción de autor, informó este jueves la agencia Prensa Latina.

    La Embajada de Cuba en la República Dominicana dio a conocer en sus redes sociales la decisión de la UASD, institución que este miércoles inició las actividades conmemorativas del 488 aniversario de su fundación, durante una ceremonia encabezada por el rector, Jorge Asjana David, junto a los miembros del Consejo Universitario, profesores, empleados y exautoridades universitarias.

    La decisión corresponde a la aprobación del reconocimiento, cuya ceremonia de otorgamiento todavía no se ha realizado.

    Una figura esencial de la Nueva Trova

    Silvio Rodríguez ha convertido la poesía, el amor y el compromiso social en pilares de una obra que trasciende generaciones y fronteras.

    Nacido el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, Cuba, es una figura esencial de la Nueva Trova cubana, movimiento musical que renovó la canción latinoamericana al unir la tradición trovadoresca con la reflexión política y social.

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