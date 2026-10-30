4ta Dimensión anuncia segunda función de su tributo a Michael Jackson

La 4ta Dimensión abre una segunda función de su tributo en vivo a Michael Jackson ( CEDIDA POR LA AGRUPACIÓN )

La agrupación 4ta Dimensión anunció una segunda función de su tributo a Michael Jackson, luego de agotar las entradas para la presentación programada para este viernes 30 de octubre en Hard Rock Cafe Santo Domingo.

La nueva función tendrá lugar el sábado 31 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en Casa Mencía, ubicada en Bella Vista, con un horario especialmente concebido para facilitar la asistencia de niños y familias.

El espectáculo propone un recorrido por los éxitos del llamado Rey del Pop, mediante interpretaciones completamente en vivo, sin pistas pregrabadas, que buscan recrear la energía y el dinamismo de sus conciertos.

Con un repertorio que abarca distintas etapas de la carrera de Michael Jackson, 4ta Dimensión procura acercar su legado musical tanto a quienes crecieron escuchando sus canciones como a las nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/michael-jackson1-12761053.jpg 4ta Dimensión rendirá tributo a Michael Jackson con un espectáculo completamente en vivo. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

La apertura de esta segunda fecha responde a la acogida del público y amplía las oportunidades para disfrutar de un espectáculo que combina música, interpretación y entretenimiento familiar.

Boletas e información

Las entradas para la función del sábado están disponibles a través de Tix.do .

del sábado están disponibles a través de . Los interesados pueden obtener más información llamando al 829-338-1056, visitando www.4tadimensionrd.com o a través de Instagram, en @4tadimensionrd.oficial.