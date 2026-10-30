La agrupación Aljadaqui destaca en los festivales de Oktoberfest en el país

Aljadaqui continúa este viernes su participación en los Oktoberfest con una presentación en Santo Domingo. ( CEDIDA POR LA OFICINA DEL ARTISTA )

La agrupación dominicana Aljadaqui continúa este viernes 30 de octubre su participación en los festivales Oktoberfest del país, con una presentación en el Club del Banco Central, en Santo Domingo, como parte de una agenda que ha incluido actuaciones en Santiago y La Vega.

La banda, liderada por Mariano Lantigua, ha llevado su repertorio de pop rock a estas celebraciones, en las que ha mantenido una estrecha conexión con el público que sigue su trayectoria.

Una de sus presentaciones más concurridas tuvo lugar en el Oktoberfest del Parque Central de Santiago, donde, según los organizadores, unas 3,000 personas disfrutaron de su espectáculo.

El pasado sábado 24 de octubre, Aljadaqui también actuó en La Vega, donde interpretó parte de los éxitos que han marcado su carrera.

La presentación de este viernes en el Club del Banco Central reunirá canciones como "Mentirosa", "Ganas de amar", "Si piensas volver", "No me quiero casar", "Se me va la vida" y "La última vez".

A este repertorio se suman sus propuestas más recientes, "El que se enamora pierde" y "Playita Prohibida", con las que la agrupación continúa ampliando su catálogo musical.

Próxima presentación

La ruta de los Oktoberfest continuará el domingo 8 de noviembre en San Francisco de Macorís , donde Aljadaqui tiene programada otra actuación.

continuará el domingo en , donde tiene programada otra actuación. Con estas presentaciones, la banda reafirma su presencia en la escena del pop rock dominicano, un género en el que ha desarrollado una trayectoria caracterizada por canciones que permanecen en el gusto de distintas generaciones.

dominicano, un género en el que ha desarrollado una caracterizada por que permanecen en el gusto de distintas generaciones. Aljadaqui es representada por Zurdo Group. Su calendario de actuaciones y novedades musicales está disponible en (www.aljadaqui.com).