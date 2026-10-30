Un fin de semana para vivir el arte y la cultura
Eladio Carrión, Manerra y Lil Naay encabezan las propuestas musicales, mientras el teatro, el cine y las exposiciones completan la agenda cultural
Eladio Carrión está de vuelta en República Dominicana para ofrecer un concierto este sábado 31 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Parque Central de Santiago, como parte del Corsa Grid Halloween Concert Special. Boletas en Todotickets.
Festival Nacional de Teatro
Continúa el IX Festival Nacional de Teatro con el regreso a escena de "Las criadas", una obra de Jean Genet, dirigida y adaptada por Fausto Rojas. Las funciones serán viernes y sábado, a las 8:30 p. m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.
En la sala Ravelo, ese mismo sábado sube el telón "Guerra de los mundos II, los monstruos románticos atacan", a las 5:30 p. m.
Photoimagen despide su XII edición
Photoimagen despide su XII edición con dos visitas comentadas por los curadores Michelle Cruz y Carlos Acero: este sábado 31 de octubre, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.
Manerra en concierto
Manerra sigue celebrando sus nominaciones a los Latin Grammy con un concierto este sábado, a las 9:00 p. m., en Escenario 360. El cantautor promete una noche inolvidable para el alma, con una puesta en escena llena de emociones.
El cinefórum de La Cinemateca invita a disfrutar este sábado, a las 4:00 p. m., de una producción española, "El espíritu de la colmena", un premiado drama dirigido y coescrito por Víctor Erice y Ángel Fernández-Santos.
Previamente se proyectará el cortometraje "La herencia" (Unibe), de Nicole Mateo.
Picasso y Tovar en la Alianza Francesa
La muestra "Picasso & Tovar: Acciones Morfológicas", que reúne obras de ambos artistas pertenecientes a la Colección Báez Tavárez, bajo la curaduría de Alescar Ortiz, continúa en la Galería de la Alianza Francesa de Santo Domingo.
Si buscas un plan cultural diferente, acércate a Baní, donde el Centro Cultural Perelló ha reunido dos proyectos: El Prado en las calles y El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado.
La ruta inicia en el Centro Cultural Perelló y continúa por la Plaza de la Identidad Banileja, la Gobernación y el histórico Parque Infantil La Avenida.
La cara del barrio
Si lo tuyo es el trap, te recomendamos descubrir a la dominicana Lil Naay, que presentará La cara del barrio, su primer gran concierto en solitario, en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, en Santo Domingo, a partir de las 7:00 de la noche.