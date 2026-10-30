Un fin de semana para vivir el arte y la cultura

Eladio Carrión se presentará este sábado 31 de octubre en el Parque Central de Santiago, como parte del Corsa Grid Halloween Concert Special. ( ARCHIVO/EFE )

Eladio Carrión está de vuelta en República Dominicana para ofrecer un concierto este sábado 31 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Parque Central de Santiago, como parte del Corsa Grid Halloween Concert Special. Boletas en Todotickets.

Festival Nacional de Teatro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/a1b8b766-87bd-409e-920d-0f0373c1b826-e397eeb3.jpg (CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES)

Continúa el IX Festival Nacional de Teatro con el regreso a escena de "Las criadas", una obra de Jean Genet, dirigida y adaptada por Fausto Rojas. Las funciones serán viernes y sábado, a las 8:30 p. m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

En la sala Ravelo, ese mismo sábado sube el telón "Guerra de los mundos II, los monstruos románticos atacan", a las 5:30 p. m.

Photoimagen despide su XII edición

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/judith-prat-fotografia-memoria-y-las-huellas-de-la-esclavitud-fcade420.jpg Photoimagen cierra sus puertas este sábado. (CEDIDA POR PHOTOMIMAGEN)

Photoimagen despide su XII edición con dos visitas comentadas por los curadores Michelle Cruz y Carlos Acero: este sábado 31 de octubre, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.

Manerra en concierto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/reaccion-de-manerra-al-recibir-primeras-nominaciones-al-latin-grammy-1b692228.jpeg (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Manerra sigue celebrando sus nominaciones a los Latin Grammy con un concierto este sábado, a las 9:00 p. m., en Escenario 360. El cantautor promete una noche inolvidable para el alma, con una puesta en escena llena de emociones.

El cinefórum de La Cinemateca invita a disfrutar este sábado, a las 4:00 p. m., de una producción española, "El espíritu de la colmena", un premiado drama dirigido y coescrito por Víctor Erice y Ángel Fernández-Santos.

Previamente se proyectará el cortometraje "La herencia" (Unibe), de Nicole Mateo.

Picasso y Tovar en la Alianza Francesa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/2dac17b4-b08d-40ad-ad26-4635d52178df-d6f008b0-a9e47f9a.jpg (CEDIDA POR LA ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO)

La muestra "Picasso & Tovar: Acciones Morfológicas", que reúne obras de ambos artistas pertenecientes a la Colección Báez Tavárez, bajo la curaduría de Alescar Ortiz, continúa en la Galería de la Alianza Francesa de Santo Domingo.

Si buscas un plan cultural diferente, acércate a Baní, donde el Centro Cultural Perelló ha reunido dos proyectos: El Prado en las calles y El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado.

La ruta inicia en el Centro Cultural Perelló y continúa por la Plaza de la Identidad Banileja, la Gobernación y el histórico Parque Infantil La Avenida.

La cara del barrio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/dominicano-lil-naay-realiza-tres-conciertos-en-colombia-09bb0d8c.jpg (CEDIDA POR LA OFICINA DEL ARTISTA)

Si lo tuyo es el trap, te recomendamos descubrir a la dominicana Lil Naay, que presentará La cara del barrio, su primer gran concierto en solitario, en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, en Santo Domingo, a partir de las 7:00 de la noche.