Fernando Villalona ofrece un concierto lleno de emociones en Lungomare

: Fernando Villalona cautivó al público que abarrotó Lungomare durante su presentación en "Los Jueves del Cangrejo" ( CEDIDA POR PEDRO J. BONILLA )

La magia de Fernando Villalona volvió a imponerse sobre el escenario. El ídolo de multitudes sedujo la noche de este jueves a un público que abarrotó Lungomare para disfrutar de una presentación en la que reafirmó su carisma, talento y esa conexión especial que ha cultivado con varias generaciones de dominicanos.

Pasadas las 11:30 de la noche, El Mayimbe apareció en escena y bastaron los primeros acordes para encender el entusiasmo de los asistentes. Entre aplausos, ovaciones y canciones coreadas, el artista convirtió el establecimiento en una auténtica fiesta de merengue.

La velada, celebrada como parte de Los Jueves del Cangrejo, tuvo como protagonista a un Fernando Villalona cercano, expresivo y dueño de un repertorio que continúa despertando emociones.

Acompañado de una impecable banda, el intérprete demostró que su música conserva la fuerza necesaria para mantener al público conectado de principio a fin. La calidad de los arreglos, la ejecución de los músicos y la entrega del cantante contribuyeron a crear una atmósfera festiva.

Temas como "Tabaco y ron", "Celos", "Te amo demasiado", "La hamaquita", "Dominicano soy", "Sonámbulo" y "Carnaval (Baile en la calle)" forman parte del repertorio que ha convertido a Villalona en una figura esencial de la música popular dominicana.

Más allá de los merengues, la noche estuvo marcada por la complicidad entre el artista y sus seguidores. El entusiasmo de los presentes confirmó el cariño y respeto que despierta una de las voces más reconocibles del espectáculo nacional.

Villalona no necesitó grandes artificios para conquistar a los asistentes. Su presencia escénica, su voz y la cercanía con el público fueron suficientes para sostener una celebración en la que la nostalgia y la alegría caminaron juntas.

Reconocimiento a su labor social

Uno de los momentos significativos de la jornada estuvo dedicado a destacar el trabajo que desarrolla la Fundación Fernando Villalona, institución mediante la cual el artista impulsa iniciativas sociales en distintas comunidades del territorio nacional.

El reconocimiento permitió mostrar otra faceta del intérprete, más allá de los escenarios y los éxitos musicales, vinculada a su compromiso con causas sociales. La fiesta concluyó pasada la una y media de la madrugada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/whatsapp-image-2026-10-30-at-20434-am-2-f0c4b2c9.jpeg Fernando Villalona derrochó carisma y talento durante una noche en la que reafirmó su conexión con el público. (CEDIDA POR PEDRO J. BONILLA)

El Mayimbe y su historia musical

Nacido en Montecristi y criado en Loma de Cabrera, provincia Dajabón, Fernando Villalona comenzó a demostrar sus condiciones artísticas desde muy joven.

Su paso por la agrupación Los Hijos del Rey constituyó una etapa importante antes de emprender una carrera como solista que lo consolidaría entre los grandes exponentes del merengue.

A lo largo de varias décadas, su versatilidad también le ha permitido incursionar en la balada, el bolero y la bachata, ampliando su presencia en la música dominicana.

Su permanencia en el gusto popular constituye una de las características de una trayectoria que ha acompañado celebraciones familiares, fiestas populares y acontecimientos importantes de varias generaciones.

La presentación de este jueves sirvió como cierre de la programación mensual de Lungomare, que encontró en El Mayimbe a un protagonista capaz de convertir una noche de entretenimiento en un encuentro de emociones y recuerdos.

Próximas presentaciones

La programación artística de Lungomare continuará durante noviembre con nuevas propuestas musicales.

El jueves 5 de noviembre actuarán Fénix Ortiz & La Cangrejo Band, mientras que el sábado 7 de noviembre estarán en escena Sin Fronteras y Tierra Seca.

Con estas presentaciones, el establecimiento dará continuidad a su agenda de entretenimiento en vivo, luego de una noche en la que Fernando Villalona volvió a demostrar por qué conserva el título de ídolo de multitudes.