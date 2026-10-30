"Soy Luna" vuelve sobre ruedas

"Soy Luna Tour" forma parte de su gira latinoamericana. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES. )

Si creciste cantando sus canciones, esta es una oportunidad para revivir esos recuerdos. Soy Luna regresa a los escenarios dominicanos con Soy Luna Tour, el último show, un espectáculo que reunirá a sus protagonistas este sábado 31 de octubre en el Óvalo de la Feria Ganadera, en Santo Domingo.

La cita promete un viaje por los temas que conquistaron a toda una generación de seguidores de la serie de Disney. Sobre el escenario estarán Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un cuerpo de bailarines.

Además de las canciones más emblemáticas de la producción, el repertorio incluirá nuevos temas de la temporada reciente, en una presentación que busca conectar la nostalgia de los fanáticos con la emoción de volver a ver a sus personajes favoritos en vivo.

Protagonistas del espectáculo

La producción está a cargo de Golden Peak Live Entertainment y forma parte de una gira que invita al público a reencontrarse con la música y las historias que hicieron de Soy Luna un fenómeno entre los jóvenes.

Lugar: En el Óvalo de la Feria Ganadera. Sábado 31 de octubre, 9:00 pm. Boletas en Tuboleta.com.do.