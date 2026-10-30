Tulile apuesta por "Desahogo" para recuperar protagonismo en el merengue

Tulile presenta una versión en merengue del éxito "Desahogo", popularizado por Roberto Carlos. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Tulile lanzó una versión en merengue de "Desahogo", la conocida canción popularizada por el brasileño Roberto Carlos, con la que busca recuperar protagonismo en el merengue de mambo o de calle, género en el que alcanzó notoriedad por su particular estilo interpretativo.

La nueva propuesta musical incorpora el ritmo y la energía del merengue de calle a una composición romántica que ha trascendido generaciones, en una apuesta por conectar con sus seguidores tradicionales y atraer nuevas audiencias.

Nueva etapa musical

Con este lanzamiento, el artista procura retomar el espacio que ocupó durante el auge del merengue de mambo, movimiento musical que contribuyó a popularizar y en el que se convirtió en una de sus figuras más reconocidas.

Tulile desarrolló una identidad artística caracterizada por su energía sobre el escenario, su estilo de interpretación y su capacidad para conectar con el público, elementos que marcaron su trayectoria dentro de la música popular dominicana.

La elección de "Desahogo" representa una apuesta por llevar al merengue una canción conocida por los amantes de la música romántica, conservando su esencia melódica, pero incorporando la cadencia y el dinamismo propios del género.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/tulile-3-945d58f5.jpg El merenguero Tulile apuesta por una nueva etapa musical para reconectar con su público. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

Conexión con el público

El intérprete busca así reafirmar la vigencia de su propuesta musical en un panorama en el que conviven diferentes ritmos y tendencias, mientras el merengue de calle continúa formando parte de la identidad musical dominicana .

la vigencia de su propuesta musical en un panorama en el que conviven diferentes ritmos y tendencias, mientras el continúa formando parte de la . " Desahogo " ya está disponible en las principales plataformas digitales de música y en el canal oficial de YouTube de Tulile , donde sus seguidores pueden escuchar esta nueva interpretación.

" ya está disponible en las principales de música y en el de , donde sus seguidores pueden escuchar esta nueva interpretación. Con esta producción, el artista inicia otra etapa de su carrera, enfocado en fortalecer su conexión con el público y recuperar presencia en los escenarios y espacios de difusión musical.