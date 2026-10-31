Los Heat Latin Music Awards llegan a Jalisco con presencia dominicana y nuevas apuestas musicales

Diana Montez, directora de los premios Heat, durante una de las actividades.

Los Heat Latin Music Awards iniciaron las actividades de su semana de premiación en Puerto Vallarta, Jalisco, donde artistas, representantes de la industria y periodistas de más de 30 países participan en una agenda que culminará el próximo 5 de noviembre con la entrega de los galardones.

Inicio de actividades

La llegada de los premios a México representa una nueva etapa para una plataforma que durante diez años tuvo a Punta Cana, República Dominicana, como escenario.

Después de su edición en Colombia en 2025, los Heat se trasladan a Jalisco, en una alianza con el Gobierno estatal, la Agencia Estatal de Entretenimiento y el municipio de Puerto Vallarta.

La agenda comenzó este sábado con recorridos por distintos puntos de interés turístico y cultural de Jalisco.

Entre los lugares visitados durante la primera jornada figuran el Acuario Chimin de Jalisco y el casco histórico de Zapopan, donde se encuentra su emblemática parroquia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/1031-heat-jalisco-dia-un0-00048-2953fe99.jpg México celebra el día de los fieles difuntos y los premios Heat se unieron a la celebración.

Los recorridos se desarrollaron en el marco de las celebraciones mexicanas del Día de los Fieles Difuntos, una de las tradiciones culturales más arraigadas y representativas del país, que cada año convoca a familias y comunidades en torno al recuerdo de sus seres queridos.

La programación continuará con conferencias, encuentros de artistas con la prensa y charlas educativas dirigidas a nuevos talentos de la industria musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/1031-heat-jalisco-dia-un0-00040-e6f3db60.jpg Una de las actividades realizadas en el marco de los premios Heat en Jalisco.

Participación dominicana

La ceremonia se celebrará en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y será conducida por Alejandra Espinoza, la dominicana Caroline Aquino, Karime Pindter y Marko. La transmisión podrá seguirse en vivo a través de LosHeat.tv.

La colombiana Karol G encabeza la lista de nominados con 30 menciones, seguida por Bad Bunny, con nueve. Shakira y Carlos Rivera consiguieron siete nominaciones, mientras que Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía sumaron seis cada uno.

Entre las novedades de esta edición figura la categoría Mejor Artista Regional Mexicano, incorporada en reconocimiento a uno de los géneros más representativos de la cultura musical del país anfitrión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/1031-heat-jalisco-dia-un0-00035-961bb5bf.jpg Algunos de los artistas y representantes de medios durante las actividades de los premios Heat.

Grupo Firme, Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho están entre los nominados de este renglón, que cuenta con 17 competidores.

La presencia femenina también destaca en esta entrega: ocho de los trece artistas con mayor número de nominaciones son mujeres. Tini, Anitta y Aitana completan el grupo de artistas con más menciones, con cinco cada una.

La representación dominicana tendrá participación tanto en la gala como en las categorías musicales.

La dominicana Caroline Aquino será una de las presentadoras de la ceremonia, mientras que Romeo Santos, Prince Royce, Eddy Herrera, Miriam Cruz y El Blachy figuran entre los nominados a Mejor Artista Tropical.

Yiyo Sarante compite en Mejor Artista Salsa, mientras que la música urbana dominicana cuenta con una amplia lista de representantes: El Alfa, Tokischa, La Perversa, Yailin La Más Viral, Chimbala, Rochy RD, Bulin 47, Donaty, Kiko el Crazy, La Insuperable, Shadow Blow, Don Miguelo, Arlene MC, Jey One, La Mas Doll, Lil Naay y Ronny GTA.

Con esta edición, los Heat abren un nuevo capítulo fuera de los escenarios que los acogieron durante sus primeros diez años.

Puerto Vallarta será ahora el punto de encuentro de la música latina y el lugar donde, el próximo 5 de noviembre, se conocerán los ganadores de los premios.

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