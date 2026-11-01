La cantante Gaby Puche lanza su álbum "Simplemente Gaby "

Gaby Puche busca ampliar su proyección musical con su nuevo álbum "Simplemente Gaby", que incluye una variedad de géneros como salsa y bachata ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

La cantante y compositora dominicana Gaby Puche presentó la portada de su nuevo álbum, "Simplemente Gaby", una producción de diez canciones con la que busca mostrar su evolución musical y fortalecer su camino como solista.

La artista informó que, tanto el disco como su sesión en vivo, han sido considerados para los premios Grammy estadounidenses, una distinción que representa una oportunidad para ampliar el alcance de su propuesta musical.

Inspiración de la portada

La portada está inspirada en la figura del ave Fénix, símbolo de transformación, fortaleza y renacimiento. El concepto visual refleja una etapa de renovación en la trayectoria de la intérprete, quien apuesta por una imagen y un sonido acordes con su evolución artística.

En el apartado musical, el álbum combina salsa, bachata, balada y merengue, cuatri géneros que permiten explorar diferentes registros interpretativos. El repertorio incluye "A la que vive contigo", "Tonto corazón", "Ese hombre es malo", "Herida", "Quererte a ti", "Promesas rotas", "Sola", "Quiero amanecer con alguien", "Fragmentos" y "La rumbera".

De esta selección, la bachata "Fragmentos", es el tema que actualmente se encuentra en promoción.

Proyección de Gaby Puche

Gaby Puche cuenta con los elementos para continuar creciendo y ganarse un lugar entre las solistas dominicanas. Su excelente sonido, madurez artística y un concepto musical con distintas influencias le permiten presentar una propuesta con personalidad propia .

cuenta con los elementos para creciendo y ganarse un lugar entre las solistas dominicanas. Su excelente sonido, y un concepto musical con distintas influencias le permiten presentar una propuesta con . "Hoy, más que nunca, tengo la certeza de cuál es mi propósito y estoy decidida a cumplir cada una de mis metas", expresó la cantante.

estoy decidida a cumplir cada una de mis metas", expresó la cantante. Con "Simplemente Gaby", la intérprete presenta un proyecto que marca un nuevo capítulo en su carrera y amplía sus posibilidades de proyección dentro y fuera del país