Teatro Alternativo estrena "La persona deprimida" con Paloma Palacios

Lorena Oliva presenta la obra de teatro "La persona deprimida". ( CEDIDA POR LORENA OLIVA )

La actriz y dramaturga Lorena Oliva presenta su versión teatral del cuento La persona deprimida, del escritor estadounidense David Foster Wallace, con la actuación de Paloma Palacios.

La producción de Teatro Alternativo se estrenará en República Dominicana los días 21 y 22 de noviembre en Casa de Teatro, con funciones el sábado a las 8:30 p. m. y el domingo a las 7:00 pm.

¿Cuánto de lo que pensamos nos atrevemos a decir? Con una escritura incisiva y momentos de humor incómodo, este unipersonal invita al espectador a escuchar lo que habitualmente permanece oculto y a reconocerse en las contradicciones de una voz que busca ser comprendida

Paloma Palacios asume el desafío de dar cuerpo y voz a ese universo en un montaje que invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la soledad y los límites de la comunicación.

La versión y dirección llevan el sello de Lorena Oliva, actriz, dramaturga y pedagoga teatral argentina radicada en Santo Domingo desde hace más de veinte años. Al frente de Teatro Alternativo, ha consolidado una trayectoria marcada por la madurez artística y un teatro comprometido con las realidades humanas y sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/paloma-palacios-1-e678c873.jpg La actriz Paloma Palacios. (CEDIDA POR LORENA OLIVA)

De la propuesta

David Foster Wallace (1962–2008) fue un escritor y ensayista estadounidense , reconocido por su novela La broma infinita . Su escritura combina profundidad psicológica, humor y una mirada crítica sobre las contradicciones de la vida contemporánea.

(1962–2008) fue un y ensayista , reconocido por su novela . Su escritura combina profundidad psicológica, humor y una mirada crítica sobre las contradicciones de la vida contemporánea. Con esta producción, Teatro Alternativo propone un encuentro entre literatura y teatro que plantea preguntas sobre cómo se pide ayuda y cómo se acompaña a alguien que sufre.

propone un encuentro entre que plantea preguntas sobre y cómo se acompaña a alguien que sufre. Las boletas están disponibles en Smart Ticket.