Mariah Carey declara abierta la Navidad 2026 con su tradicional "It's time"

La cantante estadounidense volvió a despedir Halloween para anunciar que ha llegado el momento de desempolvar los adornos navideños y escuchar su emblemático éxito "All I Want for Christmas Is You". ( CAPTURA DEL VIDEO COLGADO EN LA CUENTA DE INSTAGRAM DE LA CANTANTE )

La Navidad tiene una fecha de inicio no oficial para millones de seguidores de Mariah Carey, el 1 de noviembre.

Fiel a una tradición que ha convertido en un fenómeno de la cultura popular, la cantante estadounidense volvió a despedir Halloween para anunciar que ha llegado el momento de desempolvar los adornos navideños y escuchar su emblemático éxito "All I Want for Christmas Is You".

Este domingo, Carey publicó en sus redes sociales su esperado audiovisual "It's Time" (¡Es hora!), una producción que este año apostó por una transformación musical y estética, al pasar de una ambientación punk rock a un escenario de fantasía navideña.

El video comienza durante una celebración de Halloween en Nueva York. La artista aparece sobre un escenario, con maquillaje oscuro y una imagen inspirada en el rock, mientras interpreta "Hermit", una canción vinculada a Chick, el proyecto musical alternativo que desarrolló durante los años noventa junto a Clarissa Dane.

La escena transcurre hasta que el reloj marca la medianoche. Entonces llega el momento esperado: Carey pronuncia su característica frase "It's time", cambia su vestuario por un llamativo conjunto rojo de lentejuelas con detalles blancos y aparece en lo alto de un gigantesco árbol de Navidad.

La transformación da paso a los primeros acordes de "All I Want for Christmas Is You", mientras Papá Noel y su trineo completan la ambientación festiva. El audiovisual también forma parte de una colaboración comercial con la marca de belleza brasileña Sol de Janeiro.

La tradición de la reina de la Navidad

Desde 2019, la intérprete ha convertido el cambio del 31 de octubre al 1 de noviembre en una cita esperada por sus seguidores. Sus videos, caracterizados por el humor, las transformaciones y las referencias a la cultura navideña, se han convertido en un acontecimiento recurrente en las redes sociales.

Pero el fenómeno tiene una banda sonora propia. Lanzada en 1994 como parte del álbum Merry Christmas, "All I Want for Christmas Is You" se ha consolidado como uno de los mayores clásicos contemporáneos de la temporada.

Más de tres décadas después de su estreno, la canción regresa cada noviembre a las plataformas digitales, emisoras de radio y listas de popularidad, confirmando su permanencia en el repertorio musical de las fiestas.