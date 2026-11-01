Mayo Mayor celebra la salsa con su nuevo sencillo dedicado a José Alberto El Canario ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

En una impecable muestra de rigor musical y devoción por los ritmos caribeños, el intérprete dominicano Albert M. Blanc, conocido artísticamente como Mayo Mayor, presenta oficialmente su más reciente sencillo: un electrizante tributo musical dedicado a una de las figuras más icónicas y respetadas de la salsa internacional, José Alberto "El Canario", quien se ha destacado por su inconfundible estilo, sus característicos soneos y la elegancia escénica que han definido su trayectoria a lo largo de décadas.

El nuevo sencillo de Mayo Mayor, ya disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales de streaming, cuenta con una orquestación impecable, metales explosivos y una base rítmica pensada para el bailador exigente. Con esta propuesta, Mayo Mayor logra capturar la esencia de la salsa clásica y llevarla a una dimensión sonora fresca y contemporánea, fusionándola con el merengue urbano.

«Rendir tributo a un gigante como José Alberto "El Canario" no solo es un honor, sino también una gran responsabilidad artística. El Canario representa la maestría del soneo y la autenticidad del sabor latino.

Con este tema queremos celebrar su legado y mantener viva la llama de la buena salsa para todas las generaciones», expresó la dirección musical de Mayo Mayor.

Producción ejecutiva destacada

La producción ejecutiva, a cargo de Miguel Campusano, a través de su compañía EKC MEDIA GROUP, junto con todo su equipo de trabajo, logra desarrollar un producto musical que se destaca por su alto nivel técnico en los arreglos y la mezcla, equilibrando la potencia del merengue urbano con la finura de la interpretación de Mayo Mayor.

El lanzamiento de este sencillo marca un hito importante que da inicio a lo que sería un catálogo musical cargado de sabor, ritmo y cultura caribeña dominicana. Estas son las intenciones que presentan EKC Media Group y Mayo Mayor con una propuesta fresca dirigida a todo su público en esta temporada.

Acceso a la música

El público ya puede disfrutar del audio oficial y sumarse a esta celebración de la cultura tropical visitando el canal oficial de YouTube de Mayo Mayor o las principales plataformas de música en streaming, como Spotify , Apple Music , Deezer , Tidal y Amazon Music .

de o las principales plataformas de música en streaming, como , , , y . Mayo Mayor es un proyecto musical comprometido con la preservación de la cultura, la innovación y la difusión de los géneros tropicales, especialmente del merengue .

es un proyecto musical comprometido con la preservación de la cultura, la innovación y la difusión de los géneros tropicales, especialmente del . Con una propuesta que fusiona la riqueza instrumental clásica con ejecuciones contemporáneas, la agrupación se consolida como un referente imprescindible para los amantes de la buena música y el baile, tanto en la isla caribeña como en el ámbito internacional.