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Mayo Mayor celebra la salsa con su nuevo sencillo dedicado a José Alberto El Canario

El nuevo sencillo ya está disponible en YouTube y plataformas de streaming, fusionando salsa y merengue urbano

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    Mayo Mayor celebra la salsa con su nuevo sencillo dedicado a José Alberto El Canario
    Mayo Mayor celebra la salsa con su nuevo sencillo dedicado a José Alberto El Canario (CEDIDA POR EL ARTISTA)

    En una impecable muestra de rigor musical y devoción por los ritmos caribeños, el intérprete dominicano Albert M. Blanc, conocido artísticamente como Mayo Mayor, presenta oficialmente su más reciente sencillo: un electrizante tributo musical dedicado a una de las figuras más icónicas y respetadas de la salsa internacional, José Alberto "El Canario", quien se ha destacado por su inconfundible estilo, sus característicos soneos y la elegancia escénica que han definido su trayectoria a lo largo de décadas.

    El nuevo sencillo de Mayo Mayor, ya disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales de streaming, cuenta con una orquestación impecable, metales explosivos y una base rítmica pensada para el bailador exigente. Con esta propuesta, Mayo Mayor logra capturar la esencia de la salsa clásica y llevarla a una dimensión sonora fresca y contemporánea, fusionándola con el merengue urbano.

    «Rendir tributo a un gigante como José Alberto "El Canario" no solo es un honor, sino también una gran responsabilidad artística. El Canario representa la maestría del soneo y la autenticidad del sabor latino.

    Con este tema queremos celebrar su legado y mantener viva la llama de la buena salsa para todas las generaciones», expresó la dirección musical de Mayo Mayor.

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    Producción ejecutiva destacada

    La producción ejecutiva, a cargo de Miguel Campusano, a través de su compañía EKC MEDIA GROUP, junto con todo su equipo de trabajo, logra desarrollar un producto musical que se destaca por su alto nivel técnico en los arreglos y la mezcla, equilibrando la potencia del merengue urbano con la finura de la interpretación de Mayo Mayor.

    El lanzamiento de este sencillo marca un hito importante que da inicio a lo que sería un catálogo musical cargado de sabor, ritmo y cultura caribeña dominicana. Estas son las intenciones que presentan EKC Media Group y Mayo Mayor con una propuesta fresca dirigida a todo su público en esta temporada.

    Acceso a la música

    • El público ya puede disfrutar del audio oficial y sumarse a esta celebración de la cultura tropical visitando el canal oficial de YouTube de Mayo Mayor o las principales plataformas de música en streaming, como Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal y Amazon Music.
    • Mayo Mayor es un proyecto musical comprometido con la preservación de la cultura, la innovación y la difusión de los géneros tropicales, especialmente del merengue.
    • Con una propuesta que fusiona la riqueza instrumental clásica con ejecuciones contemporáneas, la agrupación se consolida como un referente imprescindible para los amantes de la buena música y el baile, tanto en la isla caribeña como en el ámbito internacional.
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