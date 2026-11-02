El dúo dominicano Martox fusiona bolero, pop y reguetón en "De cero"

El dúo dominicano Martox. ( CEDIDA POR LOS ARTISTAS )

El dúo dominicano Martox presentó su nuevo sencillo, De cero, una propuesta que fusiona el bolero con los ritmos contemporáneos del pop caribeño y el reguetón.

Esta combinación refleja su identidad sonora, caracterizada por integrar elementos de la música tradicional dominicana con una producción contemporánea.

La canción relata la petición directa a un antiguo amor de dejar atrás lo sucedido, asumir las equivocaciones y comenzar de nuevo con la esperanza de construir una historia diferente.

Entre la vulnerabilidad de pedir perdón y la ilusión de recuperar lo perdido, De cero plantea la posibilidad de una segunda primera vez, en la que ambos puedan apostar nuevamente por el amor.

"Para nosotros, De cero es un puente entre la música con la que crecimos y lo que nos mueve hoy. Habla de equivocarse y pedir esa oportunidad casi imposible de hacer como que nada pasó".

"Es aceptar que fallamos, ser vulnerables y proponer esa locura de olvidar todo el historial para volver a intentarlo desde el principio", expresa Martox.

Asimismo, los integrantes del dúo explican que la canción nació de manera espontánea durante una de las sesiones de producción de su álbum Caracol.

Mientras Eduardo Baldera experimentaba con un nuevo sonido en un sintetizador, surgieron los acordes que dieron origen al tema.

Casi de inmediato, Juan Miguel "Juanmi" Martínez comenzó a tararear las melodías, dando forma a una composición que quedó en pausa mientras concluían los toques finales del álbum debut. Tiempo después, ambos retomaron la idea y completaron la canción de manera natural.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip oficial dirigido por Víctor Cantisano, disponible en YouTube, junto con el estreno del sencillo en las plataformas digitales.

EP

"De cero" formará parte de Aura Divina, el próximo EP de Martox, un proyecto que continuará desarrollando su propuesta de pop caribeño a través de canciones que exploran la atracción, la química y las segundas oportunidades.

La producción combinará instrumentos orgánicos, como la guitarra acústica, la tambora y la güira, con sintetizadores, texturas electrónicas y ritmos energéticos.

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