Diomary La Mala anuncia homenaje a las grandes del bolero

Diomary La Mala llevará al escenario un repertorio de canciones que marcaron la historia del bolero latinoamericano. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

La cantante Diomary La Mala protagonizará el espectáculo "Las Grandes del Bolero", un homenaje a las intérpretes y compositoras que marcaron la historia de este género musical en América Latina.

El concierto se celebrará el sábado 12 de diciembre, a las 8:30 de la noche, en Escenario 360, bajo la producción de Vibra Productions, del empresario artístico Billy Hasbun.

La propuesta recorrerá el repertorio de figuras como Olga Guillot, conocida como la Reina del Bolero; La Lupe, recordada por su temperamento escénico, y Chavela Vargas, cuya interpretación de canciones como "Paloma negra" dejó una huella en la música romántica.

El homenaje también incluirá el legado de Elena Burke, Toña la Negra, María Luisa Landín, Virginia López, Amalia Mendoza, Vikki Carr y Palmenia Pizarro, intérpretes que contribuyeron a la popularidad del bolero en diferentes generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/stacks-image-6b4d3c9-1200x800-8d9e488a.jpg La cantante dominicana Diomary La Mala rendirá homenaje a las grandes intérpretes del bolero. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Un recorrido por grandes canciones

El espectáculo recordará además a compositoras como María Grever, autora de "Júrame"; Consuelo Velázquez, creadora de "Bésame mucho", y Ema Elena Valdelamar, responsable de "Mil besos".

Diomary La Mala interpretará una selección de canciones asociadas a estas artistas, incorporando su estilo vocal y personalidad escénica a un repertorio marcado por el romanticismo, la pasión y el desamor.

La producción contará también con invitados especiales y busca acercar al público a las distintas expresiones del bolero , desde sus interpretaciones tradicionales hasta versiones contemporáneas .

y busca acercar al público a las distintas expresiones del , desde sus interpretaciones tradicionales hasta . Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.