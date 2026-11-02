Mahler y su monumental viaje musical hacia la resurrección

La Orquesta Sinfónica Nacional interpretará la Sinfonía "Resurrección" de Mahler para celebrar su 85 aniversario, bajo la dirección de José Antonio Molina. ( DL/SAMIL MATEO )

Con motivo del 85 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional y el 40 aniversario de la Fundación Sinfonía, el próximo 4 de noviembre se presentará en el Teatro Nacional la Sinfonía n.º 2 en do menor, "Resurrección", del compositor alemán Gustav Mahler (1860-1911).

La interpretación requiere una gran orquesta, un coro mixto y dos solistas: la mezzosoprano Joyce DiDonato y la soprano Nathalie Peña-Comas. La dirección estará a cargo del maestro José Antonio Molina, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Considerada una de las obras más monumentales y conmovedoras del repertorio sinfónico, la Segunda Sinfonía de Mahler combina dramatismo, intensidad y belleza. Compuesta entre 1888 y 1894, aborda grandes interrogantes sobre la muerte, el sentido de la existencia, el sufrimiento, la esperanza y la resurrección espiritual.

La obra consta de cinco movimientos que trazan un recorrido desde la muerte y la incertidumbre hasta la redención y la afirmación de la vida eterna. A través de una extraordinaria combinación de fuerza orquestal, pasajes íntimos y voces corales, Mahler construye una experiencia musical que transita de la oscuridad hacia la esperanza.

Un viaje en cinco movimientos

I. Allegro maestoso: el enfrentamiento con la muerte

El primer movimiento, conocido como Totenfeier ("Ritos fúnebres"), tiene un carácter solemne, dramático y apasionado. Mahler lo concibió en 1888 como una obra independiente, antes de incorporarlo a la sinfonía.

En él representa el funeral del héroe de su Primera Sinfonía y plantea preguntas fundamentales sobre la existencia: "¿Por qué has vivido? ¿Por qué has sufrido? ¿Es todo una enorme y horrible broma?".

El movimiento, de gran intensidad emocional, contrapone la fuerza de la muerte con momentos de lirismo y calidez. Su estructura refleja esa lucha entre la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, que constituye el eje de toda la obra.

La muerte y el más allá fueron preocupaciones constantes para Mahler desde su infancia. Ocho de sus trece hermanos fallecieron a temprana edad; su hermano Otto, también músico, se suicidó a los 22 años, y otra de sus hermanas murió a los 26. Estas experiencias marcaron profundamente su visión de la vida y la muerte.

El compositor buscó respuestas e inspiración en distintos ámbitos, incluida la Biblia, hasta encontrar en la idea de la resurrección una posible respuesta a sus inquietudes.

II. Andante moderato: el recuerdo de la vida

Tranquilo y sin apresuramientos, este movimiento tiene un carácter nostálgico y delicado. Después de la atmósfera dramática y trágica del primero, Mahler conduce al oyente hacia un mundo distinto, poblado de recuerdos felices, inocencia, serenidad y nostalgia.

Inspirado en el Ländler, una danza popular de origen campesino, evoca un ambiente campestre y los momentos felices de la vida del héroe. El propio compositor lo describió como el recuerdo de una etapa dichosa de su existencia.

Es uno de los pasajes más poéticos de toda la sinfonía. Hacia el final, la música recupera su tranquilidad inicial y se desvanece delicadamente.

III. In ruhig fliessender Bewegung: la ironía de la vida

Un movimiento fluido y tranquilo, concebido como un scherzo basado en una canción del propio Mahler: "El sermón de San Antonio de Padua a los peces".

Esta pieza, inspirada en Des Knaben Wunderhorn ("El cuerno mágico del niño"), una colección de poesía popular alemana que fue una fuente constante de inspiración para el compositor, sirve de base para esta adaptación sinfónica.

La música recoge el cinismo del texto y transmite ironía, inquietud y desencanto ante el comportamiento humano. A través de episodios contrastantes, Mahler sugiere una felicidad superficial y una sensación de vacío que se esconde tras las apariencias.

IV. Urlicht: la luz primigenia

Este es uno de los momentos más íntimos, espirituales y conmovedores de toda la obra. Está basado en un poema de la colección alemana Des Knaben Wunderhorn ("El cuerno mágico del muchacho").

"Urlicht" representa la búsqueda de consuelo, esperanza y salvación del alma humana ante el sufrimiento y la muerte. A diferencia de los movimientos anteriores, marcados por fuertes contrastes dramáticos, Mahler conduce aquí al oyente hacia un ambiente de recogimiento, serenidad y profunda espiritualidad.

La orquesta introduce una melodía de carácter religioso, casi como una plegaria, mientras la voz de la mezzosoprano expresa el anhelo de encontrar el camino hacia Dios y alcanzar la paz eterna.

V. Im Tempo des Scherzos: la resurrección

El movimiento final, el más extenso y espectacular de la sinfonía, dura alrededor de media hora. De carácter episódico y cargado de simbolismo, es el primero de todo el ciclo sinfónico de Mahler en incorporar un coro, siguiendo la tradición de Beethoven en su Novena sinfonía y de Mendelssohn en su Segunda.

La música comienza con escenas dramáticas y apocalípticas que evocan el Juicio Final, el despertar de los muertos y el temor ante lo desconocido.

Regresan las preguntas existenciales planteadas desde el inicio de la obra, junto con la feroz marcha de la muerte de la obertura, acechada por el Dies irae, el canto del "Día de la Ira" de la misa gregoriana por los muertos.

Fanfarrias lejanas, grandes explosiones orquestales y silencios cargados de tensión construyen una atmósfera sobrecogedora.

Mahler no encontraba cómo concluir la sinfonía hasta que, en 1894, asistió al funeral del director Hans von Bülow.

Durante la ceremonia, un coro de niños interpretó un coral basado en un texto inspirado en la oda Die Auferstehung ("La resurrección"), del poeta alemán Friedrich Gottlieb Klopstock. A partir de esos versos, Mahler incorporó otros de su propia autoría y dio forma al grandioso desenlace: "¡Resucitarás, polvo mío, tras un breve reposo!".

En el final, una gran llamada de los metales fuera del escenario —la grosse Appell— interrumpe el torbellino musical. Mientras tanto, una flauta y un flautín recrean cantos de pájaros sobre la desolación.

Poco a poco, la tensión cede y la música se transforma: entran las voces solistas y, finalmente, el coro proclama el mensaje central de la obra: "¡Resucitarás, sí, resucitarás!".

La muerte deja de ser la última palabra. El inmenso clímax coral y orquestal afirma la esperanza, la renovación espiritual y el triunfo del amor sobre el miedo, en una conclusión luminosa que trasciende lo musical.

Una cita con la gran música

La Sinfonía n.º 2, "Resurrección", es una invitación a recorrer, a través de la música, algunas de las preguntas más profundas de la existencia humana. Su riqueza sonora, sus contrastes y su poderoso desenlace la convierten en una experiencia que trasciende lo estrictamente musical.

El concierto de este miércoles 4 de noviembre promete ser una ocasión memorable para celebrar la trayectoria de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Fundación Sinfonía, y disfrutar de una de las creaciones más extraordinarias de Gustav Mahler.