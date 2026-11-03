Abraham Velázquez y Víctor Manuelle unen a RD y Puerto Rico en "Mañana sale el sol"

Abraham Velázquez y Víctor Manuelle lanzaron la colaboración "Mañana sale el sol". ( CEDIDA POR LOS ARTISTAS )

La música vuelve a unir a República Dominicana y Puerto Rico a través de "Mañana sale el sol", una colaboración entre el cantante y compositor Abraham Velázquez y el reconocido salsero Víctor Manuelle, quienes comparten sus voces en una canción que lleva un mensaje de fe, esperanza y superación.

El tema combina el ritmo y la energía de la salsa con una letra que invita a mantener la confianza aun en los momentos difíciles, recordando que las circunstancias adversas no determinan lo que está por venir y que cada día trae la oportunidad de comenzar de nuevo.

Bajo la producción ejecutiva de One Music Global, "Mañana sale el sol" toma el amanecer como símbolo de nuevas oportunidades y renovación. Su mensaje conecta con quienes atraviesan situaciones de pérdida, incertidumbre o dificultades familiares, y encuentran en la fe una razón para seguir adelante.

Dos voces y una misma canción

La participación de Víctor Manuelle, conocido internacionalmente como El Sonero de la Juventud, aporta a esta propuesta el sello de una de las voces más reconocidas de la salsa contemporánea.

La colaboración también representa un encuentro musical entre dos artistas de islas hermanas del Caribe, unidos por la música y un mensaje que puede llegar a públicos de distintas generaciones.

La canción forma parte de la trayectoria discográfica de Abraham Velázquez y fue incluida originalmente en su álbum Gracias. Ahora retoma protagonismo con una nueva etapa de difusión, poniendo nuevamente en circulación una composición que refleja la línea musical y espiritual que ha caracterizado su carrera.

Con más de tres décadas en la música, Velázquez ha desarrollado una propuesta que combina distintos géneros y aborda temas como la fe, el amor, la familia y la superación personal. En esta ocasión, comparte con Víctor Manuelle una interpretación que conecta la tradición salsera con un mensaje de inspiración.

"Mañana sale el sol" está disponible en las principales plataformas digitales de música. El público también puede disfrutar de su video musical a través del canal oficial de YouTube del artista.

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