¡Los Premios Heat cruzan fronteras! Jalisco se convierte en el epicentro de la música latina

Eddy Herrera y su esposa Martha no se perdieron la Semana Heat, previa a los Heat Latin Music Awards al Estilo Jalisco. ( CEDIDA POR PREMIOS HEAT )

Los Premios Heat llegan por primera vez a territorio mexicano y Puerto Vallarta se prepara para convertirse en el punto de encuentro de grandes figuras de la industria musical, en una celebración que va mucho más allá de una alfombra roja.

Porque la fiesta comenzó varios días antes de la gran gala con la Semana Heat, una experiencia que llevó música, tradición y turismo por distintos rincones del estado de Jalisco.

La primera parada fue Guadalajara, donde la celebración se encontró con una de las expresiones culturales más emblemáticas de México: el Día de Muertos. Altares, catrinas, flores de cempasúchil y mucho color protagonizaron una jornada que mostró cómo el pueblo mexicano transforma el recuerdo de sus seres queridos en una auténtica fiesta de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/1031-heat-jalisco-dia-un0-0093-0013a814.jpg Día de los Muertos en Guadalajara. (CEDIDA POR PREMIOS HEAT) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/1031-heat-jalisco-dia-un0-0065-9db1b876.jpg Día de los Muertos en Guadalajara. (CEDIDA POR PREMIOS HEAT) ‹ >

¡Y esto apenas comenzaba!

La Semana Heat

La ruta continuó por Chapala y Tequila, dos destinos que permitieron mostrar parte de la riqueza turística de Jalisco. Esta última parada era casi obligatoria: después de todo, ¿cómo visitar México sin conocer la tierra que dio nombre a una de sus bebidas más famosas?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/av09907-b2166311.jpg ¿Cómo visitar México sin conocer la tierra que dio nombre a una de sus bebidas más famosas? (CEDIDA POR PREMIOS HEAT) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/1102-heat-cofradia-0005-fa978f3c.jpg ¿Cómo visitar México sin conocer la tierra que dio nombre a una de sus bebidas más famosas? (CEDIDA POR PREMIOS HEAT) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/1102-heat-cofradia-0020-999ae89c.jpg ¿Cómo visitar México sin conocer la tierra que dio nombre a una de sus bebidas más famosas? (CEDIDA POR PREMIOS HEAT) ‹ >

Pero no todo fue turismo. La Fiesta de las Ánimas puso a bailar a miles de personas con una cartelera que reunió a Los Ángeles Azules, Grupo Duelo y Alfredo Olivas, entre otros artistas.

¡De la cumbia al regional mexicano! La música demostró que los ritmos pueden ser diferentes, pero la capacidad de reunir a la gente es la misma.

Por una buena causa

Y entre tanta celebración también hubo espacio para las buenas causas. Grupo Firme y su vocalista, Eduin Caz, recibieron el reconocimiento Compromiso Social de Heat por su labor en favor de iniciativas comunitarias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/img0678-a473d921.jpg Grupo Firme y su vocalista, Eduin Caz, recibieron el reconocimiento Compromiso Social de Heat por su labor en favor de iniciativas comunitarias. (CEDIDA POR PREMIOS HEAT)

La distinción estuvo acompañada de aportaciones para Casa Hogar Sueños y Esperanzas y Hogar Cabañas, instituciones dedicadas a la atención de niñas y niños.

Porque si algo demuestra esta iniciativa es que el impacto de un artista también puede medirse por lo que hace fuera del escenario.

Ahora bien, ¡llegó el momento de subir la temperatura!

Este 5 de noviembre, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta será la sede de la undécima edición de los Premios Heat, una gala que reunirá a destacadas figuras de la música latina.

Entre los artistas que recibirán homenajes figuran Gloria Trevi, Olga Tañón, Los Ángeles Azules, Banda MS y Piso 21, en una noche dedicada a celebrar las trayectorias y aportaciones de importantes exponentes de la industria.

La llegada de estos galardones a México también supone una oportunidad para proyectar internacionalmente a Jalisco, fortalecer su oferta turística y conectar su riqueza cultural con el público latinoamericano.

Desde República Dominicana hasta México, la música latina sigue demostrando que no necesita pasaporte para unir culturas, generaciones y países.

¡Esta vez Jalisco pone el escenario, Puerto Vallarta recibe a las estrellas y Latinoamérica lleva el ritmo!