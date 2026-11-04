La música clásica deleitará a los pequeñines en un espectáculo para todos

La música clásica puede despertar risas, provocar curiosidad, invitar al baile y convertir al público en protagonista y es lo que se espera disfrutar en "Yo Soy Mozart", el espectáculo educativo y familiar que llegará por primera vez a República Dominicana los días 6 y 7 de noviembre, en Casa San Pablo.

La propuesta, producida por Proyes, bajo la dirección de Edith Smester, busca acercar la música clásica a nuevas generaciones a través de una experiencia interactiva en la que niños y adultos participan, cantan, bailan y hasta suben al escenario para descubrir el universo de Wolfgang Amadeus Mozart.

El encargado de dar vida al célebre compositor es el maestro argentino Axel García Stur, pianista, director de orquesta, actor y pedagogo radicado en París, quien explicó durante un encuentro con la prensa que el espectáculo está concebido para espectadores de todas las edades.

"Es para niños de 0 a 99 años. Todos somos niños, todos tenemos un niño interior", expresó García Stur a Diario Libre, al describir una puesta en escena que combina humor, interpretación musical y recursos pedagógicos para presentar la vida y obra del compositor austríaco.

Durante una hora se contará su historia de una manera entretenida, se interpretará en vivo algunas de sus composiciones más conocidas y se explicarán conceptos como el ritmo, la melodía y la ópera mediante ejercicios y juegos.

Entre las piezas que forman parte de la experiencia figura la conocida Marcha turca, mientras que la participación del público permite que los asistentes se familiaricen con instrumentos y elementos propios de la interpretación musical, como la batuta utilizada para dirigir una orquesta.

Formar nuevos públicos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/img-20261104-wa0341-887df937.jpg El maestro argentino Axel García Stur. (JUAN GUIO)

Al entrevistar a García Stur dijo que considera que este tipo de iniciativas responde a una necesidad cultural y educativa: despertar desde la infancia el interés por las bellas artes y contribuir a la formación de nuevos públicos.

El artista manifestó su preocupación por la pérdida de espacios que tradicionalmente han acercado a niños y adolescentes a las manifestaciones artísticas, y sostuvo que la educación constituye el punto de partida para revertir esa realidad.

"Si queremos que haya adolescentes y niños escuchando la Sinfónica Nacional, tenemos que formar a ese público. ¿Y por dónde se empieza? En la escuela", señaló.

En ese sentido, explicó que "Yo Soy Mozart" procura derribar la percepción de que la música clásica es aburrida, distante o reservada para determinados grupos sociales.

Su intención es demostrar que cualquier persona puede disfrutarla, comprenderla y encontrar en ella una experiencia cercana, independientemente de su edad o formación musical.

Una trayectoria internacional

La llegada del espectáculo al país ocurre después de un recorrido que supera las 2,000 funciones en escenarios de América Latina y Europa, con presentaciones en México, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Francia y España, entre otros destinos.

García Stur, quien también dirige una institución educativa dedicada a la música, el teatro, la danza y las artes plásticas en la región de París, destacó que la respuesta del público constituye su principal motivación para continuar llevando esta propuesta a distintos países.

Recordó especialmente la emoción de los niños que tienen la oportunidad de subir al escenario, tomar una batuta y dirigir mientras Mozart interpreta una pieza al piano.

"Ese es mi combustible", afirmó.

El artista también compartió una reflexión que ha acompañado su experiencia durante las giras: mantener siempre la disposición de aprender, sin importar la edad o el lugar de procedencia.

"En esta vida estamos para aprender y se aprende permanentemente. Podemos aprender de un niño de tres años, de un anciano de 90, del vecino, del Uber, de quien sea", expresó.

Una apuesta por la cultura familiar

Para Edith Smester, productora general de Proyes, traer esta experiencia al país representa una oportunidad de reunir a las familias alrededor de la cultura y ofrecer a los niños alternativas de entretenimiento que integren educación y arte.

La presentación forma parte de la celebración del 15.º aniversario de Proyes y los 25 años de trayectoria profesional de Smester en la industria del entretenimiento.

Detalles que te gustaría saber

Fechas: 6 de noviembre (gala benéfica) y 7 de noviembre.

Hora: 11:00 de la mañana (función del sábado 7).

Lugar: Casa San Pablo, Santo Domingo.

Duración: una hora.

Edad recomendada: Niños a partir de los 4 años.