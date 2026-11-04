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Chimbaka y El Blachy
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Chimbala se une a El Blachy en "Déjate Ver", un merengue que supera los dos millones de reproduccion

El tema mantiene una esencia bailable y latina, sumando el pulso de la música urbana a una base de merengue

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    Chimbala se une a El Blachy en "Déjate Ver", un merengue que supera los dos millones de reproduccion
    "Déjate Ver" es un lanzamiento que llega de la mano de la multinacional ONErpm. (CORTESÍA DE LOS CANTANTES)

    El cantante Chimbala se une a El Blachy en "Déjate Ver", un merengue con fusión urbana que ya supera las dos millones de reproducciones en YouTube y combina teclados, guitarras, bajo y percusión para contar una historia de romance, riesgo y declaración de amor.

    El tema mantiene una esencia bailable y latina, sumando el pulso de la música urbana a una base de merengue que sirve de escenario para que ambos artistas narren un romantiqueo que pasa de la duda al atrevimiento y termina en una declaración de amor directa, de esas que se cantan en voz alta.

    Lanzamiento

    "Déjate Ver", una lanzamiento que llega de la mano de la multinacional ONErpm, se mueve entre lo romántico y lo fiestero, una combinación que conecta con la temporada de cierre de año, marcada por escenarios donde el merengue sigue siendo protagonista, como:

    • Reuniones
    • Celebraciones
    • Pistas de baile

    El tema está pensado para bailar en pareja y convertirse en una de las opciones para las playlists de fin de año, mientras continúa sumando reproducciones y conectando con el público.

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