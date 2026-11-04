Soberanía 4.0 de Indotel celebra la identidad nacional en San Juan

El popular merenguero Kinito Méndez durante su presentación en Soberanía 4.0, celebrada en San Juan de la Maguana. ( CEDIDA POR INDOTEL )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) llevó al municipio de San Juan de la Maguana una jornada de música, arte y cultura a través del proyecto Soberanía 4.0, una iniciativa orientada a promover la identidad nacional, fortalecer los valores patrios y fomentar el sentido de pertenencia entre los dominicanos.

Durante la actividad, los sanjuaneros disfrutaron de una noche dedicada a las expresiones musicales autóctonas del país, al ritmo de la bachata, el merengue y el perico ripiao, en un ambiente que resaltó las tradiciones y manifestaciones culturales que forman parte de la identidad dominicana, teniendo como principales exponentes de la noche a los merengueros Kinito Méndez y Krisspy.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien encabezó la actividad, reiteró el compromiso de la institución con la promoción de la dominicanidad y el fortalecimiento del sentido patriótico, al destacar la importancia de preservar los valores y elementos culturales que identifican al pueblo dominicano.

"Reiteramos una vez más el compromiso que tenemos nosotros con fortalecer la dominicanidad y el sentido de patria que todos tenemos", expresó.

Asimismo, Gómez Mazara resaltó el orgullo de ser dominicano y la trascendencia histórica de la provincia San Juan en la defensa de la soberanía nacional, al considerar su legado como parte fundamental de la memoria patriótica del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/photo-2026-11-02-13-21-01-c4e956b7.jpg Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, junto a la gobernadora de la provincia San Juan, Ana María Castillo. (CEDIDA POR INDOTEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/photo-2026-11-02-13-21-01-4-f8884e12.jpg El público baila al ritmo del merengue durante la celebración de Soberanía 4.0 en San Juan de la Maguana. (CEDIDA POR INDOTEL) ‹ >

En ese sentido la gobernadora provincial, Ana María Castillo Mateo, destacó la riqueza cultural de las tradiciones de esta demarcación y agradeció al Indotel y su titular por la realización del evento.

"Ahora sí, la alegría de los sanjuaneros tiene que sentirse en cada rincón, en cada espacio. Precisamente, esta noche se trata de eso, de llevar alegría a cada uno de ustedes y de que puedan tener ese momentito de felicidad, porque también el Estado es eso, tranquilidad y alegría para cada ciudadano", precisó.

Presencia de autoridades

A través de Soberanía 4.0 , el Indotel busca acercar a las comunidades a las expresiones culturales dominicanas y contribuir a la difusión de los valores que sustentan la identidad nacional .

, el busca acercar a las comunidades a las expresiones culturales dominicanas y contribuir a la difusión de los valores que sustentan la . En la actividad también estuvieron presentes director ejecutivo de la Unidad Técnica de Desarrollo Agroforestal, Nidio Encarnación; la cónsul general de la República Dominicana en São Paulo, en la República Federativa de Brasil, Hanói Sánchez; el alcalde del municipio San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, invitados especiales y miembros de la sociedad civil de dicha demarcación.