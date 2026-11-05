La música, el glamour y el talento latino fueron los grandes protagonistas de la alfombra magenta de los Heat Latin Music Awards, donde reconocidas figuras del entretenimiento desfilaron luciendo sus mejores atuendos y compartiendo con la prensa sus emociones ante una noche dedicada a celebrar la música latina en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Entre las personalidades que dijeron presente estuvieron Olga Tañón, Gloria Trevi, Gabriel, Yailin La Más Viral y Piso 21, quienes acapararon las miradas junto a una nueva generación de artistas emergentes que también tuvo su espacio para brillar y proyectar su talento.

Artistas destacados

El galán del merengue dominicano, Eddy Herrera formará parte de la presentación artística del evento.

La alfombra magenta se convirtió en un punto de encuentro entre grandes estrellas y nuevas promesas de la industria, demostrando la diversidad, evolución y fuerza que caracteriza a la música latina.