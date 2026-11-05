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VIDEO | Así se vivió la alfombra magenta de los Heat Latin Music Awards

Eddy Herrera, reconocido por su trayectoria en el merengue, será parte de la presentación artística del evento

  • Jeury Frías - Twitter

La música, el glamour y el talento latino fueron los grandes protagonistas de la alfombra magenta de los Heat Latin Music Awards, donde reconocidas figuras del entretenimiento desfilaron luciendo sus mejores atuendos y compartiendo con la prensa sus emociones ante una noche dedicada a celebrar la música latina en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Entre las personalidades que dijeron presente estuvieron Olga Tañón, Gloria Trevi, Gabriel, Yailin La Más Viral y Piso 21, quienes acapararon las miradas junto a una nueva generación de artistas emergentes que también tuvo su espacio para brillar y proyectar su talento.

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Artistas destacados

  • El galán del merengue dominicano, Eddy Herrera formará parte de la presentación artística del evento.

La alfombra magenta se convirtió en un punto de encuentro entre grandes estrellas y nuevas promesas de la industria, demostrando la diversidad, evolución y fuerza que caracteriza a la música latina.

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Periodista con un máster en Comunicación Avanzada y Marketing Digital cursado en Madrid. Actualmente se desempeña como redactor sénior en Diario Libre. Cuenta con una sólida trayectoria en coberturas, representando al país en eventos realizados en Corea del Sur, México y España.