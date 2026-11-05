Industria musical: más mercados, nuevos negocios y el reto de conquistar audiencias

María Fernández, Diana Montes y Claudia Arcay lideraron el panel "¿Vive la música su mejor momento?". ( CEDIDA POR PREMIOS HEAT )

La industria musical atraviesa una etapa de crecimiento y transformación, impulsada por la expansión internacional de los artistas latinoamericanos, el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de los espectáculos en vivo.

Sin embargo, en un mercado donde cada día se incorporan miles de canciones a las plataformas digitales, conseguir visibilidad y conectar con el público continúa siendo uno de sus principales desafíos.

Esa fue parte de la reflexión que compartieron María Fernández, EVP y COO de la oficina regional Latin Iberia de Sony; Claudia Arcay, CEO y fundadora de Arco Entertainment, y Diana Montes, fundadora y directora ejecutiva de los Heat Latin Music Awards, durante el panel ¿Vive la música su mejor momento?, celebrado el miércoles 4 de noviembre en Puerto Vallarta, México.

La conversación fue moderada por Mariangela Rubbini.

Al abordar el desempeño de la industria, Fernández citó un informe de Goldman Sachs que proyecta un crecimiento anual del 6 % para la música grabada durante los próximos diez años. Como parte de ese panorama, destacó que Latinoamérica registró un crecimiento del 17 % durante el año anterior.

La ejecutiva consideró que la música latina cuenta con condiciones favorables para continuar ampliando su alcance internacional. La distribución digital ha reducido las barreras geográficas y permite que propuestas que antes tenían una circulación limitada puedan llegar a audiencias de distintos países.

Como ejemplo, señaló la expansión de la música regional mexicana, que ha conseguido trascender sus mercados tradicionales y conectar con públicos de otras partes del mundo.

Fernández también planteó que la música latina no debe quedar encasillada únicamente en conceptos como fiesta, alegría y pasión. Aunque estos elementos forman parte de su identidad, el género también tiene capacidad para proyectar sofisticación, diversidad y otras expresiones culturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/whatsapp-image-2026-11-05-at-91811-am1-a187aa33.jpeg Expertas disertan sobre el crecimiento de la industria musical. (CEDIDA POR PREMIOS HEAT)

Más allá de las plataformas

El crecimiento de la industria no depende exclusivamente de las reproducciones digitales. Durante el panel se destacó que la radio, la televisión, la prensa escrita y los medios digitales continúan siendo canales importantes para dar visibilidad a los artistas y ampliar sus audiencias.

Fernández también abordó la relación entre la música y las marcas comerciales. En ese contexto, mencionó el caso de una empresa de bebidas que, según explicó, habría destinado su presupuesto de 2027 exclusivamente a iniciativas musicales, con el propósito de respaldar nuevos talentos y festivales.

La exposición en medios y plataformas digitales también puede repercutir en el negocio de los conciertos. La difusión de una canción despierta el interés por un artista y puede favorecer la venta de entradas, mientras que la asistencia a sus presentaciones contribuye a que el público siga consumiendo su música durante las giras.

El valor de la experiencia en vivo

Claudia Arcay puso el acento en el valor de la experiencia presencial y en la conexión que se produce entre los artistas y el público durante un espectáculo. Esa relación directa, sostuvo, conserva un carácter irremplazable, incluso en un mercado dominado por el consumo digital.

La empresaria también se refirió al crecimiento del negocio de la música en vivo después de la pandemia y a la necesidad de desarrollar giras financieramente sostenibles, con propuestas que permitan controlar los costos y mantener precios accesibles para el público.

Como referencia, mencionó la experiencia de Shakira en España, donde se habilitó un espacio alrededor de sus conciertos con actividades culturales, gastronomía y elementos vinculados al Carnaval de Barranquilla. La propuesta permitió que los asistentes llegaran con anticipación y disfrutaran de una experiencia que iba más allá de la presentación musical.

El ejemplo ilustra cómo los conciertos pueden convertirse en acontecimientos culturales y de entretenimiento, capaces de generar valor tanto para los artistas como para los lugares que los reciben.

La cultura como parte de la propuesta

Diana Montes explicó que la identidad cultural de los lugares donde se celebran los Heat Latin Music Awards forma parte de la concepción de cada edición. La organización investiga las características de cada destino para incorporarlas a la imagen, la programación y las experiencias que rodean el evento.

En la edición de Jalisco, esa intención se reflejó en la integración de elementos propios de la cultura local, con el propósito de conectar la música latina con las tradiciones y expresiones del territorio anfitrión.

Montes también destacó la importancia de construir una programación que represente la diversidad musical de Latinoamérica. La intención, explicó, es equilibrar la presencia de artistas de distintos países y ofrecerles una plataforma de exposición ante públicos y medios de comunicación que quizás todavía no conocen su trabajo.

En ese sentido, mencionó a Dayanara, de Ecuador; Luis Alfonso, de Colombia, y La Arrolladora, de México, como ejemplos de artistas que pueden tener reconocimiento en sus respectivos mercados y, al mismo tiempo, encontrar nuevas audiencias en otros países.

El desafío de destacar

Uno de los principales retos de la industria es la cantidad de música que se publica diariamente. Durante el panel se mencionó que alrededor de 150,000 canciones nuevas llegan cada día a las plataformas, un volumen que refleja la competencia por captar la atención de los oyentes.

Ante ese escenario, las panelistas señalaron la importancia de contar con estrategias de promoción, presencia en medios, difusión radial y participación en eventos que permitan ampliar la visibilidad de los artistas.

La exposición en escenarios como los Heat Latin Music Awards también puede contribuir a ese propósito, al poner en contacto a intérpretes de diferentes mercados con periodistas, profesionales de la industria y nuevas audiencias.

Las intervenciones coincidieron en presentar el momento actual como una etapa de oportunidades para la música, marcada por la expansión de sus mercados y la diversificación de sus fuentes de negocio.

El crecimiento, sin embargo, no garantiza por sí solo el éxito: aprovecharlo requiere planificación, adaptación y estrategias capaces de convertir la exposición en una conexión duradera con el público.

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