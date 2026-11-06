Jarabacoa celebra el Super Ultra Mega Bachatazo con grandes artistas
El espectáculo contará con la participación de Luis Segura, José Manuel Calderón y otros exponentes del género, promoviendo la cultura dominicana
Reconocidas figuras de la bachata dominicana se reunirán este domingo 8 de noviembre en el espectáculo El Super Ultra Mega Bachatazo, que se celebrará a partir de las 12:00 del mediodía en La Confluencia, Jarabacoa.
El evento reunirá a intérpretes de distintas generaciones del género, desde sus pioneros hasta exponentes contemporáneos, en una jornada dedicada a la música y la cultura dominicana.
Entre los artistas confirmados figuran Luis Segura, "El Añoñaíto"; José Manuel Calderón; Ramón Torres, "El Poeta"; Edilio Paredes; Davicito Paredes; El Chaval de la Bachata; Luis Miguel del Amargue; Teodoro Reyes; Allendy y Eudis, "El Invencible".
También participarán Marino Castellano, El Gringo de la Bachata, Wellington Toribio, Nacho Estrella, Alexi Gómez, Luis Alberto, "El Redondo de la Bachata"; Edwin, "El Ciclón de la Bachata", y Joaquín Durán, "Bachasuin".
El merenguero Ramón Orlando Valoy estará como invitado especial.
Impulso cultural y turístico
- Los organizadores destacaron que la actividad busca promover la bachata, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y contribuir al movimiento turístico y comercial de Jarabacoa.
- El espectáculo cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y el patrocinio principal del Ministerio de Turismo, además del apoyo de empresas privadas, instituciones públicas y autoridades locales.
- La actividad comenzará al mediodía y tendrá como escenario La Confluencia, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.