Jarabacoa celebra el Super Ultra Mega Bachatazo con grandes artistas

José Manuel Calderón y Luis Segura, dos pioneros de la bachata dominicana, actuarán este domingo en el Super Ultra Mega Bachatazo de Jarabacoa. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Reconocidas figuras de la bachata dominicana se reunirán este domingo 8 de noviembre en el espectáculo El Super Ultra Mega Bachatazo, que se celebrará a partir de las 12:00 del mediodía en La Confluencia, Jarabacoa.

El evento reunirá a intérpretes de distintas generaciones del género, desde sus pioneros hasta exponentes contemporáneos, en una jornada dedicada a la música y la cultura dominicana.

Entre los artistas confirmados figuran Luis Segura, "El Añoñaíto"; José Manuel Calderón; Ramón Torres, "El Poeta"; Edilio Paredes; Davicito Paredes; El Chaval de la Bachata; Luis Miguel del Amargue; Teodoro Reyes; Allendy y Eudis, "El Invencible".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/el-chaval-de-la-bachata-lanza-el-aparato-del-doctor-bd4c1131.jpg El Chaval de la Bachata será una de las principales atracciones del Super Ultra Mega Bachatazo, este domingo en Jarabacoa. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

También participarán Marino Castellano, El Gringo de la Bachata, Wellington Toribio, Nacho Estrella, Alexi Gómez, Luis Alberto, " El Redondo de la Bachata"; Edwin , "El Ciclón de la Bachata", y Joaquín Durán , "Bachasuin".

El merenguero Ramón Orlando Valoy estará como invitado especial.

Impulso cultural y turístico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/concierto-ramon-orlando-celebra-50-anos-de-carrera-artistica-cea2059d.jpg El merenguero Ramón Orlando, es el invitado especial. (ARCHIVO:DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Los organizadores destacaron que la actividad busca promover la bachata , declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco , y contribuir al movimiento turístico y comercial de Jarabacoa .

que la actividad busca promover la , declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la , y contribuir al movimiento turístico y comercial de . El espectáculo cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y el patrocinio principal del Ministerio de Turismo , además del apoyo de empresas privadas, instituciones públicas y autoridades locales.

y el del , además del apoyo de empresas privadas, instituciones públicas y autoridades locales. La actividad comenzará al mediodía y tendrá como escenario La Confluencia, uno de los principales atractivos turísticos del municipio.