¡Nos Vamos de "CAYE" por Ciudad Nueva!

El Festiva CAYE convoca a la familia. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES DE CAYE )

Quienes buscan disfrutar de un fin de semana de música, danza, arte, gastronomía y entretenimiento sin salir de Santo Domingo tienen una cita en Ciudad Nueva. Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, el histórico sector será escenario de la tercera edición del festival CAYE (Creatividad, Arte y Entretenimiento).

La actividad se desarrollará ambos días, de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche, con entrada gratuita y propuestas dirigidas a públicos de distintas edades.

Entre las novedades de esta edición figura la participación del Ballet Nacional Dominicano, que llevará sus presentaciones fuera de los escenarios de Bellas Artes para acercar la danza al público en plena calle.

La música también tendrá un espacio destacado con una programación de artistas de la escena alternativa. A esta oferta se sumarán exposiciones, propuestas de diseño y moda, emprendimientos y activaciones tecnológicas que permitirán al público recorrer diferentes espacios y encontrarse con actividades a lo largo del sector.

Otra de las novedades será la incorporación de conversatorios y charlas dentro de la programación del festival. En un formato similar al de un pódcast, estos encuentros reunirán a personas vinculadas con el arte, la curaduría, la creatividad, el diseño y la ilustración.

La oferta gastronómica será otro de los atractivos de CAYE. En esta edición estará integrada por negocios y emprendedores de Ciudad Nueva, con opciones que van desde empanadas y chimi hasta otras propuestas de la cocina popular dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/imagen-dsc4771-2f010b5e.jpg No faltará la música. (CEDIDA POR CAYE)

Actividades para toda la familia

La programación contempla actividades para niños, jóvenes y adultos mayores, con talleres y experiencias recreativas. "Como padre de familia, puedes ir con el núcleo familiar completo, desde el hijo pequeño hasta los adultos mayores. Y cada uno va a tener su actividad y su espacio para disfrutar", expresa Néstor García, conocido artísticamente como Angurria, uno de los organizadores del festival.

Además de disfrutar de las actividades, el festival propone recorrer Ciudad Nueva y conocer su patrimonio arquitectónico, sus espacios culturales y su vida comunitaria.

Con más de 25,000 visitantes convocados en sus dos ediciones anteriores, CAYE busca fortalecer la relación entre la oferta cultural y los negocios del sector. Según explicó García, la participación de los comerciantes y residentes es parte esencial de la organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/imagen-dsc4100-9e5ecfff.jpg Sabor y gastronomía en el festival. (CEDIDA POR EL FESTIVAL CAYE)

A largo plazo, el muralista explica que el objetivo es posicionar a Ciudad Nueva como el primer distrito creativo del país, impulsando su desarrollo cultural y económico.

Boletas en www.festivalcaye.com