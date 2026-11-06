El rapero Papi Sánchez irrumpe en el Top 100 de Venezuela con Cero estrés

Papi Sánchez entró pisando fuerte en Venezuela con su sencillo, "Cero estrés". ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Papi Sánchez entró pisando fuerte en Venezuela con su sencillo, "Cero estrés", que debutó directamente en el sexto puesto del Top 100 de Record Report, apenas una semana después de su ingreso al conteo, colocándose entre las canciones de mayor difusión radial en ese mercado.

La canción logró ingresar directamente a una de las primeras posiciones del popular conteo, sin registrar una ubicación previa, un debut que coloca al intérprete dominicano entre los artistas con mayor difusión radial en ese mercado durante la semana.

Metodología Record Report

El resultado adquiere mayor relevancia al tomar en cuenta la metodología de Record Report, plataforma que mide la difusión musical en 22 estaciones de radio distribuidas en Caracas y las regiones central, oriental y occidental de Venezuela.

La clasificación de Record Report pondera, además, los niveles de audiencia de cada emisora.

Impacto internacional

La entrada de " Cero estrés " al Top 10 venezolano representa un espaldarazo para la apuesta musical de Papi Sánchez y un paso importante en sus aspiraciones de fortalecer aún más en el mercado internacional .

" al representa un espaldarazo la apuesta musical de y un paso importante en sus aspiraciones de fortalecer aún más en el . El rapero comparte la clasificación con artistas y agrupaciones de proyección internacional, en un escenario que convierte su debut en el listado en una señal favorable para el desarrollo de esta nueva propuesta.

comparte la con artistas y agrupaciones de proyección internacional, en un escenario que convierte su en el listado en una señal favorable para el desarrollo de esta nueva propuesta. Con el sexto puesto alcanzado en apenas siete días, "Cero estrés" inicia su recorrido en la radio venezolana con números que generan expectativas sobre su evolución en las próximas semanas.