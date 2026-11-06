Esta es la lista completa de los ganadores de los Premios HEAT 2026

Gloria Trevi fue la encargada del gran cierre de la gala de los Premios HEAT 2026. ( CEDIDA POR PRENSA HEAT )

Con el merengue dominicano como carta de presentación y una mezcla de figuras consagradas y exponentes emergentes de la música latinoamericana, los Premios HEAT 2026 celebraron este jueves su primera edición en México.

Desde el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, se trató de una gala que combinó actuaciones musicales, homenajes y reconocimientos a los protagonistas de la industria.

La ceremonia comenzó con la presentación del dominicano Eddy Herrera, quien puso desde el primer momento el ambiente festivo que requiere una premiación musical. Con su merengue y la energía que caracteriza sus actuaciones, el intérprete abrió una noche en la que la música latinoamericana fue la gran protagonista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/saveclipapp885266378184152548860951716646128857578276522n-474f6e9b.jpg Eddy Herrera puso a los presentes a bailar a ritmo de merengue. (CORTESÍA PRENSA HEAT)

Su participación tuvo un significado especial para República Dominicana, país que ha sido una de las principales sedes en la historia de esta plataforma musical.

Después de Herrera, el escenario recibió a otras importantes figuras, entre ellas Olga Tañón y las mexicanas Ha*Ash, en una programación que procuró representar distintas corrientes de la música popular del continente.

La música colombiana también tuvo su espacio con las actuaciones de Jessi Uribe y Luis Alfonso, mientras que los segmentos especiales permitieron reunir a exponentes emergentes y consolidados en homenajes a figuras que dejaron una huella en la industria musical.

Uno de los momentos más emotivos estuvo dedicado a recordar a artistas fallecidos, entre ellos Paquita la del Barrio. A través de sus canciones, distintas voces rindieron tributo a quienes, aunque ya no están, permanecen en la memoria colectiva de la música latinoamericana.

La ceremonia también incorporó elementos de la identidad cultural de Jalisco, con una ambientación que buscó acercar a los invitados a las tradiciones de la región y al espíritu mexicano que marcó esta primera entrega en el país.

Gloria Trevi encendió el cierre de la gala

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/saveclipapp886844414184152696070951717002552851406672978n-f769328c.jpg Gloria Trevi recibió el reconocimiento Artista de Oro. (CORTESÍA PRENSA HEAT)

El cierre estuvo reservado para Gloria Trevi, homenajeada de la noche con el reconocimiento Artista de Oro por su trayectoria.

La cantante mexicana hizo honor a su reputación de intérprete irreverente y de fuerte presencia escénica. Con su característico estilo disruptivo, coreografías y una puesta en escena cargada de energía, consiguió que el público se levantara de sus asientos para acompañar su presentación.

Trevi no se limitó a recibir un reconocimiento por su trayectoria: convirtió el momento en un espectáculo y recordó por qué continúa siendo una de las figuras más reconocibles del pop latino.

Fue uno de los segmentos de mayor intensidad de la noche y un cierre que permitió a la ceremonia despedirse con el público de pie.

Ausencias y resultados marcados por el voto popular

Más allá de las actuaciones, uno de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de numerosos ganadores al momento de recibir sus galardones.

La mayoría de los premiados no estuvo presente para recoger sus Globos HEAT, una situación que restó emoción a determinados anuncios y dejó a la ceremonia sin los agradecimientos de varios de sus principales protagonistas.

Entre las ausencias estuvo la de Carlos Rivera, quien se convirtió en el artista más premiado de la noche, con tres reconocimientos: Álbum del Año por "¡Vida México!", Mejor Artista Masculino y Mejor Video por "Sin Despedida", colaboración audiovisual con Alejandro Fernández.

El hecho de que incluso el máximo ganador no acudiera a recibir sus premios fue uno de los detalles que marcó la entrega. Tampoco estuvo presente La Perversa, ganadora del reconocimiento al Fandom del Año por su comunidad de seguidores, VibraPerversa.

Hay otro elemento importante para entender los resultados: las votaciones de los Premios HEAT fueron realizadas por el público. Este mecanismo pone el acento en la conexión de los exponentes con sus comunidades de seguidores y ayuda a contextualizar algunos resultados que podrían resultar menos previsibles desde una lectura estrictamente comercial.

El respaldo de las audiencias permite que exponentes de mercados musicales que no siempre ocupan los primeros espacios de la conversación internacional alcancen reconocimientos importantes.

También explica la presencia de representantes de países como Perú y Ecuador entre los premiados en categorías de música tropical y regional, donde el voto de los seguidores puede tener un peso determinante.

En una premiación que busca representar la diversidad de la música latina, este modelo de elección permite que distintas escenas nacionales tengan visibilidad y que las comunidades de seguidores desempeñen un papel directo en los resultados.

Jalisco, una nueva parada para los Premios HEAT

La llegada de los Premios HEAT a Puerto Vallarta representa un nuevo capítulo para una plataforma que ha construido parte importante de su historia en Punta Cana, República Dominicana, y que también celebró una edición reciente en Medellín, Colombia.

En esta ocasión, Jalisco asumió el reto de recibir a artistas, invitados y representantes de la industria musical durante una semana de actividades. La región puso sobre la mesa su cultura, herencia y tradiciones, ofreciendo una experiencia que permitió a los visitantes acercarse a una de las zonas de mayor identidad cultural de México.

En términos de hospitalidad y capacidad para recibir un evento internacional, la experiencia dejó un balance favorable. Puerto Vallarta consiguió darle a la premiación un entorno propio y demostrar que tiene condiciones para acoger encuentros de esta dimensión.

No obstante, al comparar el espectáculo con las ediciones anteriores, se percibió un despliegue artístico menos amplio que el de Punta Cana o Medellín. La escenografía fue vistosa y de dimensiones importantes, aunque no alcanzó en todos sus elementos el impacto visual de otras entregas.

La ceremonia también tuvo momentos de ritmo lento, particularmente en algunos tramos de la transmisión en vivo. Los presentadores cumplieron con su cometido, aunque se hicieron evidentes las diferencias de experiencia y soltura entre quienes condujeron los distintos segmentos.

No fue una gala sin aciertos, pero tampoco una producción que mantuviera de principio a fin la intensidad de sus mejores momentos. La ausencia de numerosos ganadores y una programación musical menos nutrida contribuyeron a que algunos pasajes perdieran dinamismo.

Aun así, para tratarse de la primera edición mexicana, la celebración cumplió con un objetivo importante: ampliar el mapa de los Premios HEAT y demostrar que la plataforma puede trasladarse a otros destinos sin perder su vocación latinoamericana.

Jalisco ofreció su cultura, sus tradiciones y su hospitalidad. Durante una semana, los invitados pudieron sentirse parte de una región que abrió sus puertas para mostrar lo mejor de su identidad. La fiesta pudo tener un ritmo más ágil y un cartel artístico más amplio, pero consiguió dejar una primera impresión favorable en territorio mexicano.

República Dominicana tuvo dos exponentes premiadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/saveclipapp894253985184152759940951716730551950051467022n-aa36be7b.jpg Yailin La Más viral fue galardonada como Mejor Artista Urbano Dominicano. (CORTESÍA PRENSA HEAT)

La representación dominicana también tuvo espacio en el cuadro de ganadores. Yailin La Más Viral obtuvo el reconocimiento a Mejor Artista Urbano Dominicano, mientras que La Perversa se llevó el galardón al Fandom del Año por su comunidad de seguidores, VibraPerversa.

Aunque La Perversa no asistió a la ceremonia para recibir su distinción, su comunidad de seguidores fue reconocida en una de las categorías de la premiación.

Por su parte, Yailin La Más Viral consiguió el reconocimiento en la categoría dedicada a los exponentes urbanos dominicanos, sumando una distinción para el país en esta edición mexicana.

La participación de Eddy Herrera en la apertura añadió otra representación nacional, esta vez desde el merengue, uno de los géneros que continúa siendo una de las principales expresiones de la identidad musical dominicana.

Carlos Rivera encabezó la lista de ganadores

En el apartado competitivo, Carlos Rivera fue el nombre más destacado de la noche, con tres galardones. Ha*Ash también tuvo una participación destacada al conseguir dos reconocimientos: Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda.

Karol G fue elegida Mejor Artista Femenina, Arcángel obtuvo el premio a Mejor Artista Urbano y Grupo Firme se llevó el reconocimiento a Mejor Artista Regional Mexicano.

La diversidad de los resultados quedó reflejada en las distinciones para exponentes de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, México y República Dominicana.

Lista completa de los ganadores de los Premios HEAT 2026

Álbum del Año : Carlos Rivera , por "¡Vida México !".

: , por "¡Vida !". Artista Revelación : Yeri Mua .

: . Canción del Año : " La Villa ", de Ryan Castro , Kapo y Gangsta.

: " ", de , Kapo y Gangsta. Compositor del Año : Gianmarco .

: . Director de Videoclips del Año: Rodrigo Films .

del Año: . DJ del Año : Juan Magán .

: . Fandom del Año : VibraPerversa , de La Perversa .

: , de . Influencer del Año : Aaron Mercury .

: . Mejor Artista Femenina : Karol G .

: . Mejor Artista Masculino : Carlos Rivera .

: . Mejor Artista Pop : Ha*Ash .

: . Mejor Artista Regional Mexicano : Grupo Firme .

: . Mejor Artista Región Popular : Jessi Uribe .

: . Mejor Artista Región Andina : Dayanara .

: . Mejor Artista Región Norte : Gabito Ballesteros .

: . Mejor Artista Región Sur : Cazzu .

: . Mejor Artista Rock : Maná .

: . Mejor Artista Salsa : Brunella Torpoco .

: . Mejor Artista Tropical : Grupo 5 .

: . Mejor Artista Urbano : Arcángel .

: . Mejor Artista Urbano Dominicano : Yailin La Más Viral .

: . Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas: " Zoo ", de Shakira , para "Zootopia 2".

para Videojuegos, Series o Películas: " ", de , para "Zootopia 2". Mejor Canción Religiosa: "Ayer hablé con Dios", de Corridos del Rey .

Religiosa: "Ayer hablé con Dios", de . Mejor Canción Viral: " Dichavate ", de Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador.

Viral: " ", de Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador. Mejor Colaboración : " Así Fue ", de Arthur Hanlon y Thalía.

: " ", de y Thalía. Mejor Contenido en Plataforma: Karime Pindter , por "Karime Kooler".

en Plataforma: , por "Karime Kooler". Mejor Grupo o Banda: Ha*Ash .

o Banda: . Mejor Video : " Sin Despedida ", de Carlos Rivera y Alejandro Fernández.

: " ", de y Alejandro Fernández. Productor del Año : Ovy on the Drums .

: . Promesa Musical : Mario Girón .

: . Reconocimientos especiales

especiales Artista de Oro : Gloria Trevi .

: . Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules .

Musical: . Trayectoria Musical: Olga Tañón .

Musical: . Trayectoria Musical: Banda MS de Sergio Lizárraga.

Musical: de Sergio Lizárraga. Trayectoria Musical: Piso 21 .

Musical: . Trayectoria Musical: Don René Camacho , de La Arrolladora Banda El Limón.

Musical: , de La Arrolladora Banda El Limón. Trayectoria en Creación de Contenido: Marko.

Los Premios HEAT 2026 cerraron así una edición que, más allá de las ausencias y de los aspectos de producción susceptibles de mejora, consiguió llevar su celebración a un nuevo territorio.

Puerto Vallarta ofreció el escenario, Jalisco aportó su identidad y la música latina volvió a demostrar que su diversidad no se limita a las figuras de mayor exposición internacional, sino que también se construye desde los públicos que respaldan a sus exponentes.

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