Maridalia Hernández y Laura Rivera se presentan en concierto: "Que canten ellas", ( CEDIDA POR LAURA RIVERA )

Dos voces, distintas generaciones y una afinidad musical que viene de lejos. Maridalia Hernández y Laura Rivera se preparan para compartir escenario por primera vez con Que canten ellas, un encuentro que promete celebrar la versatilidad de la música dominicana.

La cita será este sábado en Hard Rock Café Santo Domingo, en una producción impulsada por Pavel Núñez y su plataforma Cultura POP. El repertorio incluirá clásicos dominicanos, con espacio para el pop y esas canciones que han marcado las trayectorias de ambas artistas, sin dejar temas que llegarán por primera vez al público.

Encuentro anhelado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/maridalia-hernandez-samil-mateo-img-20250801-wa0289-b268769a-c2ed2ae5.jpg (ARCHIVO/DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Rivera, recordada por su paso por Tribu del Sol y Retro Jazz, reconoce que este encuentro tiene un significado especial. No solo por la admiración artística que siente por Hernández, sino también por el vínculo personal que las une desde hace muchos años.

"Esto para mí es un sueño, de verdad. Yo siento que Maridalia y yo nos debíamos ese junte hace mucho tiempo", cuenta Laura Rivera en entrevista con Diario Libre.

La cantante explica que conoce a Hernández desde pequeña, gracias a la amistad de muchos años entre la intérprete y su madre. Por eso, asegura que no recuerda su vida sin su presencia.

Esa cercanía también ha tenido una dimensión artística. Rivera considera a Maridalia su mayor influencia y su cantante favorita del país, además de reconocerla como una mentora cuyos consejos todavía conserva.

Aunque ambas habían compartido escenario en ocasiones anteriores, esta vez tendrán la oportunidad de desarrollar una producción conjunta.

El proyecto cuenta con la participación de Pavel Núñez, Billy Hasbún y Fiora Cruz Carretero. Una ocasión especial para darle a esta reunión artística la dimensión que merece.

Dónde: Hard Rock café Santo Domingo, sábado 7 de noviembre, 9:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets.

Diez obras para celebrar el teatro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/imagen-bodas-de-sangre-cfa3b29c.jpg (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL FESTIVAL)

El Festival Decenario Teatral 10x10 inició ayer jueves 5 de noviembre con diez producciones dirigidas por el actor y director Noel Ventura, quien celebra el décimo aniversario de su compañía Producciones Noventu. La programación se extenderá hasta el 6 de diciembre en Casa de Teatro y Teatro Guloya.

Bajo el concepto "10 años, 10 historias", el festival propone un recorrido por diferentes géneros y estilos teatrales con una cartelera que combinará clásicos de la dramaturgia universal con propuestas contemporáneas.

Durante cinco semanas, el público podrá disfrutar de una programación de jueves a domingo, concebida para celebrar la trayectoria de Producciones Noventu.

La cartelera del festival incluye La leyenda de Robin Hood, La función no está cancelada, El padre de todos nosotros, Un tonto en una caja y La casa de Bernarda Alba. También se presentarán Terapia, Sueño de una noche de verano, Ruido, Bodas de sangre y 75 puñaladas, todas bajo la dirección de Noel Ventura.

Las funciones tendrán lugar de jueves a sábado, a las 8:30 pm, y los domingos, a las 7:30, en Casa de Teatro y Teatro Guloya, hasta el 6 de diciembre. Las boletas están disponibles en Ticketmax.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/hector-acosta-el-torito-interpretara-el-himno-nacional-en-el-citi-fi-ed6f1bef.jpg El merenguero Héctor Acosta actúa este viernes. (ARCHIVOP/DIARIO LIBRE)

Agenda cultural del fin de semana Este fin de semana, la Cinemateca Dominicana será escenario de la segunda edición del Ciclo de Cine de Salud Mental utilizando el séptimo arte como herramienta de sensibilización. El viernes se proyectará "Pérez Rodríguez", de Humberto Tavárez, a las 7:00 p.m. y el sábado, "La bachata de Biónico", a las 7:00 pm. El Centro Cultural de España presenta, el viernes a las 7:00 p,m., "Zile´m: donde los espíritus bailan con nosotros", un proyecto artístico colectivo de Candela Rodríguez, Johanné Gómez Terrero, Josué Azor y Maksaens Denis, con la curaduría de Luis Graham Castillo. La propuesta explora los vínculos entre las tradiciones afrorreligiosas de la isla y las experiencias queer en sus espacios rituales y cotidianos. El Torito prepara hoy viernes una noche inolvidable, en Hard Rock Café, con todos sus éxitos en vivo.