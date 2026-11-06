Mon Laferte recibe golpe de celular durante su concierto en Las Vegas

Mon Laferte fue golpeada cerca del ojo izquierdo por un celular lanzado desde el público durante su concierto en Las Vegas. ( CAPTURA DE VIDEO )

La cantante chilena Mon Laferte vivió un momento de tensión durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, cuando una espectadora le lanzó un teléfono celular que impactó en su rostro, cerca del ojo izquierdo, y la obligó a interrumpir momentáneamente su presentación.

El incidente ocurrió la noche del jueves en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, mientras la artista interpretaba "Amárrame", uno de los temas más conocidos de su repertorio.

Videos grabados por asistentes muestran el momento en que el dispositivo golpea a Laferte, quien inmediatamente se lleva una mano al rostro y se retira hacia la parte posterior del escenario para recibir asistencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-25853-pm-66065914.jpeg Mon Laferte interrumpió momentáneamente su concierto en Las Vegas tras recibir el impacto de un teléfono celular lanzado desde el público. (CAPTURA DE VIDEO)

La situación provocó una reacción de rechazo entre los espectadores, que comenzaron a abuchear a la mujer señalada como responsable del lanzamiento.

Según reportes de medios internacionales, el personal de seguridad identificó a la espectadora y la retiró del recinto minutos después del incidente.

Regresó al escenario

A pesar del golpe, Mon Laferte regresó minutos después y continuó con su presentación , sin que fuera necesario cancelar el espectáculo.

minutos después y continuó con su , sin que fuera necesario cancelar el espectáculo. Hasta el momento, la artista no ha ofrecido detalles sobre posibles lesiones en el ojo ni se ha difundido un informe médico sobre las consecuencias del impacto.

no ha ofrecido detalles sobre en el ni se ha difundido un informe médico sobre las consecuencias del impacto. El episodio ocurrió durante su gira internacional " Femme Fatale Tour" , con la que recorre varias ciudades de Norteamérica.

, con la que recorre varias ciudades de Norteamérica. La cantante, conocida por éxitos como « Tu falta de querer », " Amárrame" y "Mi buen amor", tiene previsto continuar sus presentaciones con un concierto este viernes en San José , California.

», " y "Mi buen amor", tiene previsto continuar sus presentaciones con un este viernes en , California. El incidente ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores de la intérprete han expresado preocupación por su estado de salud y rechazo al lanzamiento de objetos contra artistas durante sus actuaciones.