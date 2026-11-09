Eddy Herrera: "Después de 25 años, una canción vuelve a darme esta alegría"

Eddy Herrera celebra el renovado éxito de "Pégame tu vicio", que 25 años después de su lanzamiento conquista a nuevas generaciones y suma millones de reproducciones en plataformas digitales. ( CEDIDA POR PREMIOS HEAT )

La música tiene la capacidad de trascender generaciones y encontrar nuevas formas de conectar con el público. Eddy Herrera es testigo de ello. Después de 25 años, una de sus canciones ha vuelto a cobrar fuerza, impulsada por las plataformas digitales y un fenómeno viral que ha llevado su música a distintos rincones del mundo.

Durante un encuentro con Diario Libre, en el marco de las actividades de los Premios Heat Latin Music Awards, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, el merenguero dominicano habló sobre este renovado impulso de su carrera, los desafíos que enfrenta actualmente el merengue y sus planes de expansión internacional.

Herrera celebra dos nominaciones en esta edición, entre ellas Canción Viral por "Pégame tu vicio", un tema que, 25 años después de su lanzamiento, ha encontrado una nueva generación de seguidores.

El artista también destacó el impacto de "El tren de la ajena", cuyo particular paso de baile se ha convertido en una tendencia internacional, con millones de reproducciones y videos en diferentes países, incluso en Asia.

"Es una locura. Millones y millones de reproducciones, millones y millones de videos en todo el mundo. Que en Asia me dijeran que esto fue una locura, y aquí en México también, es una bendición", expresó.

El intérprete considera que conectar con el público de hoy representa un reto mayor que en sus primeros años de carrera. Recordó que, durante mucho tiempo, el merengue y la salsa ocuparon los primeros lugares entre los géneros tropicales, pero la irrupción del reguetón a partir del año 2000 transformó el panorama musical.

"Antes era más fácil porque el merengue se posicionaba entre los dos géneros tropicales más fuertes. Desde que llegó ese género avasallante que se llama reguetón, el merengue dejó de ser número uno. Si antes en una programación de radio podían sonar 10 o 20 merengues, ahora quizás ponen dos o tres. Por eso es más difícil hoy día", explicó.

Un merenguero que representa a su país

Sobre su participación en los Premios Heat, Herrera manifestó su orgullo de representar al merengue y a la República Dominicana en una plataforma que ha llevado su celebración a distintos escenarios de Latinoamérica.

El artista recordó que la premiación tuvo varias ediciones en República Dominicana, particularmente en Cap Cana y Punta Cana, antes de ampliar su alcance internacional, con Medellín como sede el año pasado y Puerto Vallarta en esta ocasión.

"Esta vez creo que soy el único merenguero, pero yo los represento a todos, al merengue sobre todo y a la bandera dominicana", afirmó.

Con nueve participaciones en los Premios Heat, Herrera atribuye su permanencia a una carrera sostenida, la actividad constante en escenarios internacionales y la conexión con el público.

Según explicó, visita más de 15 países cada año, entre ellos Panamá, Costa Rica, Guatemala, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, además de distintos destinos del Caribe, Estados Unidos y Centroamérica.

Aunque disfruta esta dinámica de trabajo, reconoce que los constantes viajes también le restan tiempo para permanecer en su país, por lo que contempla reorganizar su agenda para pasar más días en República Dominicana.

Nuevos mercados y sueños por cumplir

A pesar de considerar que ha alcanzado importantes metas profesionales, Herrera asegura que todavía tiene territorios por conquistar. Entre sus próximos objetivos figuran Australia y varios países de Sudamérica, como Argentina, Uruguay y Paraguay, donde aún no ha llevado su música.

"Uno tiene que ser conformista, pero yo no soy conformista. Australia, Argentina, Uruguay y Paraguay son países que no he visitado y voy para allá. En Australia tenemos tres años buscando hacer tres conciertos. Voy también para Asia, porque 'El tren de la ajena' fue una locura allá", comentó con entusiasmo.

Su agenda musical también incluye nuevos lanzamientos. Recientemente presentó "La corriente", una colaboración con el cantante colombiano de vallenato Elder Dayán Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz. A este estreno se suma "Se me hace agua la boca", tema que, según indicó, ha tenido una buena acogida en la radio dominicana.

El merenguero también celebró la aparición de nuevas figuras que apuestan por renovar el género sin perder su esencia. Mencionó a Techy y Gabriel entre los exponentes que están aportando nuevas sonoridades y destacó la importancia de que distintas generaciones convivan y fortalezcan el merengue.

Tras recordar que obtuvo su segundo Latin Grammy el año pasado, adelantó que espera presentar nuevas propuestas para la próxima edición de estos premios.

Al preguntarle qué canción elegiría para que el público internacional conozca su trayectoria, Herrera no dudó en mencionar "Tú eres ajena", a la que sumó "El tren de la ajena", dos temas que hoy representan distintas etapas de su conexión con el público.