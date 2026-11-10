"La gloria es de Dios": Chichí Peralta celebra el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy

Chichí Peralta celebra su Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy. ( @CHICHIPERALTAOFICIAL )

El músico, compositor y productor dominicano Chichí Peralta recibió el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy 2026, una distinción con la que la Academia Latina de la Grabación reconoce a artistas cuya trayectoria ha dejado una contribución significativa a la música latina.

El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia de los Premios Especiales, celebrada en Las Vegas como parte de la 27.ª Semana Anual del Latin Grammy.

Tras recibir el galardón, Peralta compartió un mensaje en el que destacó la importancia de mantener viva la identidad cultural y agradeció a la Academia, a República Dominicana y al público latinoamericano por el respaldo a su carrera.

"La música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. Y mientras más profundas sean nuestras raíces, más lejos puede viajar nuestra imaginación. Gracias a la Academia Latina de la Grabación por el reconocimiento 'Premio a la Excelencia Musical'. La música ha sido, es y seguirá siendo mi vida. Gracias a la República Dominicana y a toda Latinoamérica. La gloria es de Dios", expresó.

La Academia Latina de la Grabación también celebró la distinción y resaltó el aporte del dominicano a la proyección internacional de los ritmos caribeños.

"Muy merecido. Chichí Peralta se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música dominicana, llevando los ritmos del Caribe a escenarios y audiencias alrededor del mundo", manifestó la institución.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Peralta ha desarrollado una propuesta caracterizada por la fusión de ritmos afrocaribeños con influencias de distintas tradiciones musicales. Bajo el concepto que denomina World Latin Music, ha construido un estilo propio en el que confluyen sonidos de África, Asia y América, sin perder el vínculo con sus raíces dominicanas.

Una tambora marcó el comienzo

Durante su discurso de aceptación, el artista recordó una anécdota de su infancia que marcó el inicio de su relación con la música. Cuando tenía apenas cuatro años, fabricó una tambora con envases de aceite de cocina de su madre. Al enterarse de aquella ocurrencia, su padre, Eugenio Peralta Sterling, lo llevó al Mercado Modelo y le regaló su primer instrumento.

El recuerdo quedó asociado a una palabra que, según relató, terminaría acompañándolo durante toda su vida: "¡Toca!".

Aquel gesto familiar fue el comienzo de un camino que lo llevó a convertirse en uno de los músicos dominicanos con mayor proyección internacional, reconocido por su capacidad para explorar nuevos sonidos y llevar la riqueza rítmica del Caribe a otros públicos.

El Premio a la Excelencia Musical se suma así a una trayectoria en la que Chichí Peralta ha defendido la música como expresión de identidad y como un lenguaje capaz de conectar culturas sin renunciar a sus orígenes.