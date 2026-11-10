Los corridos tumbados han encontrado buena parte de su identidad en las historias de la calle, la violencia, las drogas y los excesos. Pero no todos quieren contar las mismas historias. Desde Colombia, Corridos del Rey ha comenzado a abrirse paso con una propuesta que conserva los sonidos y la estética del género, pero cambia el contenido de sus canciones: en lugar de exaltar la vida criminal, habla de Dios, de segundas oportunidades y de esperanza.

Su imagen difícilmente pasa inadvertida. Un pasamontañas negro decorado con brillantes y un sombrero tejano adornado con una gran cruz forman parte de la identidad visual de un artista que ha despertado curiosidad en las plataformas digitales. Sin embargo, detrás de esa apariencia hay una intención que va más allá de llamar la atención.

Su canción "Ayer hablé con Dios" fue el punto de partida de una conexión con millones de personas en las redes sociales y terminó llevándolo a uno de los escenarios más importantes de la música latina. Durante la gala de los Heat Latin Music Awards, celebrada el pasado 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, Corridos del Rey se alzó con el galardón a Mejor Canción Religiosa, un reconocimiento que respalda una propuesta que busca llevar un mensaje distinto a los seguidores del género.

En conversación con Diario Libre, durante la alfombra roja de la premiación, el intérprete explicó que su prioridad no es la apariencia ni la construcción de un personaje, sino lo que quiere comunicar a través de su música.

"Mi concepto musical es darle importancia a lo que realmente es importante, que es el mensaje, el propósito. Muchas veces los artistas nos olvidamos de eso y nos preocupamos más por el físico, por cómo nos vemos, más allá del mensaje que traemos. Y bueno, son corridos esperanzadores, son corridos del Rey", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/img2154-1e4d3c3c.jpg Corridos del Rey en los premios Heat. (SUMINISTRADA POR LOS HEAT)

Una imagen conocida, un mensaje diferente

La propuesta de Corridos del Rey juega con los códigos visuales de los corridos, pero se distancia de las historias que suelen dominar sus letras. No busca desconocer el camino recorrido por otros intérpretes ni cuestionar sus contenidos, sino demostrar que el género también tiene espacio para contar otras experiencias.

"Lo que hago es todo lo contrario a lo que se escucha, pero lo hago con muchísimo respeto. Quería mostrar una cara diferente y decirle a la gente que con esta música se puede dar esperanza, salir adelante y acercarse a Dios. Muchas veces la juventud se aleja de lo que importa", explicó.

Su intención, asegura, es ampliar el alcance de los corridos y acercarlos a personas que quizás no se identifican con sus temáticas más habituales.

"Yo opino y respeto lo que han hecho. Siento que ellos han querido hablar del lado crudo, pero con la música conocemos más de eso. Hubo una etapa que se mostró una cara de los corridos, pero debe trascender y por eso llega Corridos del Rey para abrirse a más público sin mirar edad o lugares", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/figura-enmascarada-sobre-alfombra-rosa-23a099f5.png Corridos del Rey en la alfomra roja de los premios Heat.

Cuando la música también se convierte en testimonio

La transformación que dio origen a este proyecto no comenzó en un estudio de grabación. Antes de presentarse como Corridos del Rey, su intérprete llevaba más de diez años trabajando como cantante y compositor de música urbana. Sus canciones abordaban temas relacionados con la calle, las drogas, los excesos y el ego, una etapa que hoy mira desde una perspectiva distinta.

Su vida tomó otro rumbo después de atravesar una profunda crisis emocional. En medio de aquel proceso llegó a considerar quitarse la vida, una experiencia que lo llevó a cuestionar sus decisiones y a replantearse el sentido de lo que hacía.

Según relató, en ese momento recibió un mensaje de un seguidor que lo animó a confiar en Dios, tener paciencia y recordar a su familia. Aquellas palabras lo hicieron acercarse nuevamente a sus seres queridos y marcaron el comienzo de un cambio que también alcanzaría su carrera musical.

"Le prometí a Dios que si él me sacaba de ese hueco en el que yo estaba, yo iba a llevar este testimonio por todo el mundo", recordó.

La promesa terminó convirtiéndose en el fundamento de su nueva etapa artística. Ya no se trataba solamente de hacer canciones, sino de utilizar su experiencia para hablarle a quienes atraviesan momentos difíciles y transmitirles un mensaje de fe.

De ahí surgió "Ayer hablé con Dios", una composición que combina los sonidos característicos del corrido, los acordes acústicos y los requintos con una letra centrada en la confianza en Dios y la posibilidad de salir adelante.

La canción encontró una audiencia amplia en YouTube y TikTok, donde comenzó a circular a través de millones de reproducciones y videos compartidos por usuarios. Su repercusión terminó por darle nombre y proyección a un proyecto que hasta entonces comenzaba a definir su identidad.

Un premio y una responsabilidad

El reconocimiento obtenido en los Heat Latin Music Awards representa un paso importante para Corridos del Rey. Ganar en la categoría Mejor Canción Religiosa por "Ayer hablé con Dios" no solo le permitió llevarse un galardón, sino que también puso su propuesta en el radar de una industria musical en la que busca abrirse camino.

Antes de conocer el resultado, el artista ya hablaba de la nominación como un compromiso con quienes siguen su música y encuentran en ella una motivación.

"Increíble, estoy nominado a Mejor Canción Religiosa del Año y bueno, siento que ya esto se vuelve una responsabilidad porque cuando hay un mensaje positivo de esto, ya no es solo música, vamos a motivar a nuestros fanáticos, a la gente que está detrás de todo esto y me siento feliz. Voy a cantar también, entonces voy a disfrutar", manifestó durante la entrevista.

Su imagen también forma parte de esa conversación. El pasamontañas y el sombrero que utiliza podrían generar una expectativa distinta sobre el contenido de sus canciones, especialmente dentro de la música cristiana. Pero el intérprete no parece interesado en responder a las convenciones sobre cómo debe lucir un artista que canta sobre Dios.

"A veces no es todo lo que nosotros creemos, sino lo que llevamos dentro. Ese es el mensaje", afirmó.

El anonimato, además, le permite mantener la atención sobre sus canciones y evitar que su identidad personal o su apariencia terminen desplazando aquello que considera esencial: el mensaje que quiere llevar a su público.

Nuevas colaboraciones y el reto de llegar a más público

El éxito de "Ayer hablé con Dios" también ha comenzado a abrirle puertas fuera del circuito en el que surgió el proyecto. Entre sus próximos planes figuran colaboraciones con los colombianos Manuel Turizo y Mike Bahía, además de conversaciones con los integrantes de Grupo Firme.

"Hay un antes y un después de 'Ayer hablé con Dios' y eso me ha abierto las puertas. Me la estoy disfrutando. Vienen muchas colaboraciones con Manuel Turizo, Mike Bahía, viene mi gira y espero estar en México. He hablado con Grupo Firme, pero no llevo prisa, siento que podríamos llevar un mensaje increíble", adelantó.

Corridos del Rey tiene por delante el desafío de convertir el impacto de una canción viral en una carrera con mayor alcance. Por ahora, su apuesta está clara: tomar un género reconocido por sus relatos de crudeza y utilizarlo para hablar de una experiencia personal que encontró en la fe una oportunidad para empezar de nuevo.

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