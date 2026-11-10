El DJ francés Hugel se presentará el 29 de diciembre en Altos de Chavón

El DJ francés Hugel se presentará a fin de año en República Dominicana. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El DJ y productor francés Hugel se presentará el 29 de diciembre de 2026 en Altos de Chavón, Casa de Campo, como parte de la programación de fin de año que produce el empresario artístico Gamal Haché.

El artista cuenta con un repertorio de producciones y remezclas que incluye Morenita, I Adore You, Mamma Mia y Bella Ciao. Su propuesta combina afro house con influencias de la música latina, el funk, el disco y el soul.

La presentación contará también con un set de Jack E, pinchadiscos del conocido local nocturno 'Les Caves du Roy' de Saint-Tropez (Francia), quien se sumará a la programación musical de la noche, indicó la productora en su comunicado.

Trayectoria

Florent Hugel, nacido en Marsella en 1987, comenzó a mezclar música en vinilo a los 16 años y durante su formación tomó como referencias a Carl Cox, Laurent Garnier, Daft Punk y David Guetta, entre otros. A esas influencias sumó elementos de la cultura musical del Mediterráneo y de Ibiza (España).

Su trayectoria incluye actuaciones en Tomorrowland, EDC Las Vegas, BPM Festival y Untold. En 2025 inició una residencia en Hï Ibiza y realizó presentaciones en Miami, Nueva York y Los Ángeles (EE. UU.), así como en México, Brasil y países de Europa. EFE

Preventa

La producción informó que la preventa para tarjetahabientes Visa Banreservas comenzará el miércoles 11 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, con un 15 % de descuento. Estará disponible durante 24 horas o hasta agotar las entradas destinadas a esta promoción.

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