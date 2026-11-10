Manny Pérez cuestiona que el cine dominicano recurra a actores extranjeros para sus producciones

El actor dominicano Manny Pérez expresó su inconformidad con la práctica de algunos productores y cineastas del país de contratar intérpretes extranjeros para películas que cuentan historias dominicanas, al considerar que esa decisión no garantiza una mayor distribución internacional y desplaza oportunidades para el talento local.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, el intérprete manifestó su frustración por una tendencia que, según entiende, se repite en la industria cinematográfica dominicana: incorporar actores de España, Colombia o México con la expectativa de que sus nombres ayuden a llevar las producciones a otros mercados.

"Estoy harto de ver estos productores cineastas dominicanos que hacen películas dominicanas, historias dominicanas y quieren meter gente de España, de Colombia, de México. Y yo no entiendo esa mierda", expresó visiblemente molesto.

Pérez cuestionó que la contratación de figuras internacionales se asuma como una garantía de proyección fuera del país y puso como ejemplo que incluso actores de la talla de Al Pacino o Robert De Niro no necesariamente funcionarían en una película si su participación no responde a las necesidades de la historia.

"Tú puedes traer a Al Pacino, a Robert De Niro, pero si no funciona para la historia, no funciona para la historia. Esa gente no va a llevar tu película a los Estados Unidos, esa gente no va a llevar tu película a España o a México", afirmó.

El actor también señaló que varias producciones dominicanas han recurrido a esta fórmula sin conseguir que sus películas trasciendan los mercados donde fueron realizadas. A su juicio, cuando una historia tiene una identidad marcadamente dominicana, debe contar con intérpretes capaces de representar esa realidad.

Un llamado a confiar en el talento dominicano

El protagonista de diversas producciones cinematográficas aseguró que sus propias películas las realiza con la intención de contribuir al crecimiento de la industria nacional y elevar la calidad del cine dominicano.

Por esa razón, insistió en que los productores deben concentrarse en desarrollar buenas historias y aprovechar las capacidades de los actores locales, en lugar de asumir que la presencia de figuras extranjeras garantiza mejores resultados comerciales o una mayor circulación internacional.

"Enfóquense en la historia, enfóquense en talento dominicano, enfóquense en usar talento dominicano. Y ya, eso resuelve el problema que tenemos", manifestó.

Aunque reconoció que sus palabras estaban cargadas de molestia, Pérez aclaró que su crítica nace del interés por el desarrollo de la cinematografía nacional.

"Lo digo con mucho amor, porque amo el cine dominicano y quiero ver un cambio", concluyó.