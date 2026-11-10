Nathalie Peña-Comas anuncia su primer concierto en el Teatro Nacional Eduardo Brito. ( CEDIDA POR LA ARTISTA. )

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas subirá al escenario de la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito el próximo miércoles 7 de abril de 2027, a las 8:30 p.m., para presentar "Quinto elemento: Tierra", su primer concierto formal como solista en el país.

Con esta puesta en escena, la intérprete traslada al directo el concepto de su más reciente álbum homónimo, Quinto Elemento: Tierra, un trabajo en el que amplía su registro hacia el cancionero popular mexicano e hispanoamericano.

Reconocida como embajadora cultural de la República Dominicana y múltiple ganadora del Premio Soberano tras consolidar una carrera lírica en Europa desde su formación en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, la artista aborda en esta etapa una fusión entre la técnica clásica, el jazz y los ritmos latinoamericanos.

La recepción de esta propuesta ya se ha reflejado en el ámbito local con su versión de "Sombras nada más", corte que por sexta semana consecutiva se mantiene en el primer lugar del chart Pop de Monitor Latino tras alcanzar el primer lugar de audiencia y de mayor tocadas en la radio nacional, y que forma parte de un repertorio integrado por piezas emblemáticas como "Bésame mucho", "Esclavo y amo", "Luz de Luna" y "Secreto de amor".

Datos del show

Sobre este paso en su trayectoria, Peña-Comas señaló que el proyecto responde a la inquietud de explorar nuevos lenguajes sonoros donde las culturas y tradiciones dialogan sin etiquetas y sin renunciar a sus raíces, convirtiendo su debut en solitario en el Teatro Nacional en un punto de encuentro directo con el público dominicano.

Las boletas para el concierto estarán a la venta a partir del 11 de noviembre a través de la plataforma tuboleta.com.do, con precios de RD$ 7,500.00 en Platea Central A, RD$ 5,850.00 en Platea Central B, RD$ 3,990.00 en Balcón Bajo y RD$ 2,660.00 en Balcón Alto.